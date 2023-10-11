亞馬遜會員秋季促銷活動開跑 為年終旺季暖場

亞馬遜秋季會員促銷活動的頭八個小時，顧客平均花費38美元，較去年同期增加2%。（路透）

亞馬遜 公司為Prime會員推出的秋季促銷活動周二開跑，初步來看消費者更計較價格，以平價的廚房用具和成衣為主，而非揮霍在高價商品。

研究機構Attain從信用卡交易中分析，在活動的頭八個小時，顧客平均花費38美元，較去年同期增加2%。

Attain執行長Brian Mandelbaum 指出，消費者如今多有節制，但亞馬遜監測了顧客的瀏覽習慣，以便在購買意願較高提供符合個別需求的優惠。其他依附亞馬遜促銷活動上的商家也在打同樣的算盤。

他說：「這是一個教導如何在購物旺季之前預知消費者的大師班。」「每個購物者在假期前都會有自己的優惠組合。」

消費者正為通膨居高不下所苦，同時債務負擔增加，儲蓄則減少。在疫情 期間暫緩的學生貸款如今恢復繳納，預料也會影響他們的消費能力。

據Adobe預測，美國今年11月和12月的網路銷售額將成長4.8%，達到2200億美元，優於去年的3.5%，但遠低於2019年疫情前的13%。

亞馬遜App 正測試一項新功能，用意在吸引用戶重複購買，希望從現有客戶爭取更多業績。

亞馬遜也測試「再次購買」（Buy Again）功能，並置於App首頁最重要位置的標籤中。此標籤利用客戶的訂單歷史紀錄來做推薦。包括食品雜貨或電子產品等類別。