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跟拜登政府唱反調？英特爾將在中國深圳蓋晶片創新中心

記者林宸誼／即時報導
英特爾將在深圳，設立一個新的創新中心，聚焦人工智慧（AI）、晶片應用開發、邊緣運算、數位化發展等領域。（路透）
英特爾將在深圳，設立一個新的創新中心，聚焦人工智慧（AI）、晶片應用開發、邊緣運算、數位化發展等領域。（路透）

儘管美國對半導體企業施加愈來愈大的壓力，要求減少與中國的交易，但美國晶片巨頭英特爾仍將透過在深圳，設立一個新的創新中心，聚焦人工智慧（AI）、晶片應用開發、邊緣運算、數位化發展等領域。

南華早報報導，這家美國晶片巨擘和深圳市南山區政府，於7月29日啟動英特爾大灣區科技創新中心。該創新中心依託南山區的區位、產業及政策資源優勢，整合英特爾的創新技術、全棧產品組合和開放的生態系統，匯聚廣大合作企業的創新活力，致力於成為國內領先、國際一流的創新高地。

英特爾中國區董事長王銳在該中心啟動儀式上說：「我們將進一步發揮英特爾的技術和生態系統優勢，促進大灣區和全國各地新興行業的融合與發展，説明發展數字經濟。」

報導指出，在美中關係惡化、華府不斷升級晶片出口限制之際，英特爾是試圖維持在這個世界第二大經濟體業務的多家美國科技巨擘之一。這場技術戰還推動中國對晶片的需求。

英特爾執行長季辛格，本月早些時候結束對中國的低調訪問，這是他3個月內第二次訪問中國。

對於深圳的創新中心，英特爾將與 6 家本土科技公司合作，這些企業都在啟動儀式上與英特爾簽署協議，將建立多個聯合實驗室，聚焦低碳和節能的資訊技術解決方案、個人電腦和服務器晶片以及智慧交通等領域。

上觀新聞報導，英特爾還承諾為位於南山區的公司提供技術和資源支持，幫助它們進行市場推廣。

報導還提提到，就在該科技創新中心成立兩周前，英特爾推出了一款符合美國出口要求的訓練人工智慧系統處理器，以便將賣給中國客戶。

7月中旬，在北京舉行的一場產品發布會上，英特爾展示了gaudi2人工智慧處理器。英特爾執行副總裁里韋拉表示，該處理器可以增強中國客戶「透過雲技術和智慧尖端技術部署人工智慧的能力，幫助建立中國的人工智慧未來。」

晶片 人工智慧 灣區

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