明年美貨幣政策轉鴿？Fed馴伏通膨只成功一半而已

市場盼望美國聯準會（Fed）貨幣政策立場迅速從「鷹」轉「鴿」，但可能是不切實際的期待。路透

市場投資 人期待，明年美國高通膨降下來後，聯準會（Fed）貨幣 政策立場就可望從「鷹」轉「鴿」，不但升息 腳步可能停頓，還可能準備降息。而隨著金融情勢轉趨寬鬆，經濟成長將加速，美股走勢也將好轉。

彭博資訊專欄作家孫康納（Conor Sen）則認為，要Fed貨幣政策轉向，恐怕沒那麼快，即使成功把高通膨打下來，Fed的任務也只完成一半而已。

孫康納指出，從最近發布的美國第3季國內生產毛額（GDP）報告，可見有四個項目明顯拖累美國經濟景氣，其中兩項肇因於疫後消費者行為正常化（消費者支出重心從貨品轉回服務，連帶使企業削減零售庫存），另外兩項主要是Fed連番升息導致的結果（房貸利率躍升，衝擊住宅投資及辦公大樓等與非住宅興建）。

這四項對美國第1季GDP成長的貢獻微乎其微，然後把第2季GDP成長削去3.8個百分點，對第3季成長則構成2.8個百分點的負面影響。預料對第4季的成長仍將產生扣分作用。

但試想2023年年中的情況：供應鏈持續改善和汽車生產回升，可望持續對物價構成下滑壓力；市場租金成長將因新公寓物件釋出等因素而持續減緩；目前太緊繃的勞動市場穩定下來，將增強Fed成功控制通膨的信心。如此一來，Fed將順理成章停止升息，通膨展望改善將鼓勵投資人把日後降息的利多反映在股票估值上。

然而，孫康納指出，如果Fed太快放鬆貨幣政策，恐怕新一批問題又會再冒出來，因為那四個使經濟景氣降溫到足以協助Fed打贏抗通膨之戰的項目，到那時很可能再度復甦，又開始大力推升成長。景氣鐘擺突然從萎縮擺向擴張，將迅速使經濟成長超速，屆時供應鏈問題、缺工問題、通膨復熾問題恐怕又要重來一遍。那將觸動新一輪的經濟過熱，以及Fed緊縮。

從數據來看，2022年從第2季到第3季，美國實質GDP成長率平均為1%。明年，如果貨物、庫存、住宅投資和非住宅建物這四項都從逆風改吹順風，估計可能把實質GDP成長率推到5%，甚至更高。在失業率仍在歷史低點之際，Fed的目標是讓實質GDP成長率能長期持久地維持在1.8%的步調，因此，想必會把5%的實質GDP成長率視為「難以為繼」，也因此非再度加以抑制不可。

孫康納說，即使在當前這波通膨冷卻下來後，美國依舊有太多資金在旁等待投資和支出時機，多到令美國經濟難以消受。也因此，金融情勢必維持得夠緊，足以讓供應和日後再度暴增的需求趨於平衡。

所以，結論是：現在是有理由期盼明年通膨會降下來，但別指望短期內Fed貨幣供需平衡的任務就會大功告成。