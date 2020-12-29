疫情封鎖 今年電影票房創40年新低

根據Comscore數據，票房收入下降80%至22.8億元，與2019年史上第二高票房收入114億元相去甚遠。

Comscore資深媒體分析師 德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「要說今年電影院 充滿挑戰真是太過輕描淡寫。」

今年開年景氣蓬勃，電影業在1月獲得超過9億元的收入，較去年同期增加10%。它的成功絕大幅度歸功於電影《野蠻遊戲：全面晉級》(Jumanji: The Next Level和《星際大戰：天行者的崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)，這些電影於2019年12月發行，並於1月在影院上映。

2月票房收入達到6.51億元，較去年2月成長4%。

但是，3月隨著全美為制止新冠疫情 而進行封鎖，電影業進入強制性的休眠期。

2019年3月，憑藉《驚奇隊長》(Captain Marvel)、《我們》(Us)和《馴龍高手3》(How to Train Your Dragon: The Hidden World)等大片，全美票房達到9.67億元。但今年3月隨著劇院的突然關閉，票房下跌73%，僅有2.58億元。

即使在電影院獲准重新開放之後，大型連鎖業者仍然關閉直到8月下旬。結果，自3月之後，美國國內票房每月從未超過1億元。

德加拉貝迪安表示：「北美全年票房自然會只占疫情前市場的一小部分，但全年仍有超過20億元的收入，這的確令人印象深刻。」

2020年票房收入接近23億元，這是目前的估計值，可能會在1月1日前略有變化。但是，由於全美不到40%的電影院對公眾開放，即使開放也限制客流量，因此分析師認為這個數字不會有太大波動。更別說，年底前已沒有最適合上電影院的周末時間。

根據Comscore的數據，假設這個數字為真，它將是近40年來全美本土票房收入最低的記錄。德加拉貝迪安說，票房統計直到1980年代初才正式建立，因此很難進一步回溯數據。

進入2021年，分析師和電影院營運商對票房更加樂觀。儘管3月前都沒有新電影發行，但最近在美加上映的《神力女超人1984》(Wonder Woman 1984)讓人們對整個產業的復甦充滿信心。

影院業者的希望是，在2021年中前有足夠的人接受疫苗接種，這樣電影院就能重新開放，並且看電影的人會安於重回影院觀看大片。

2020年被延後上映的電影尤其是票房保證，包括漫威的《黑寡婦》、《玩命關頭》系列第9集、《叢林奇航》(Jungle Cruise)、全新的《小小兵》電影和龐德電影《007：生死交戰》(No Time to Die)。