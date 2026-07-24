美301關稅豁免台灣2231項產品 蝴蝶蘭火鶴花等入列

台行政院台美經貿工作小組公布，台灣共有蝴蝶蘭、火鶴花、無線電導航設備等2231項產品豁免此次301關稅，輸美只需課MFN稅率。圖／本報系資料照

美國貿易代表署依301條款對60個經濟體加徵關稅 ，台灣獲得10%且不疊加最惠國（MFN）關稅，且享有豁免清單。行政院台美經貿工作小組今天晚間公布，台灣共有蝴蝶蘭、火鶴花、無線電導航設備等2231項產品豁免此次301關稅，輸美只需課MFN稅率。

美國對等關稅稅率法源失效後，改採「1974年貿易法」第122條暫時對全球統一徵收10%關稅且疊加既有MFN，期限至7月24日為止。為重建關稅法律基礎，美國同時透過301條款針對「強迫勞動」以及「結構性產能過剩」進行調查，目前已公布「禁止進口強迫勞動產品」調查最終行動，對於占美國前60大美國貿易夥伴公布新關稅稅率，台灣為10%不疊加最惠國（MFN）關稅，且享有豁免清單。

台美經貿工作小組晚間指出，美國將60個貿易夥伴依其強迫勞動政策執行情形分為4種稅率組別，台灣與歐盟同列此次調查相對優惠稅率，稅率為10%且不疊加最惠國待遇（MFN）稅率，優於日本、南韓、瑞士的12.5%不疊加MFN，以及其他國家的10%疊加MFN或12.5%疊加MFN。

豁免清單部分，此次美方強迫勞動301調查所採取的關稅行動，公布計有2231項對台灣提供豁免，其中有1735項豁免本次301關稅的品項與載明於台美對等貿易協定（ART）的豁免品項一致，台美經貿工作小組認為，這反映台美雙方於ART談判所建立的成果，另包括496項為原未載明於ART但此次對台灣也適用豁免的項目。

台美經貿工作小組進一步表示，豁免項目中更有118項為專屬台灣的豁免清單，涵蓋台灣多項重要出口產品，如台灣農產品出口主力蝴蝶蘭、火鶴花等，有助鞏固台灣產品在美國市場的價格競爭力，並爭取轉單及新訂單商機。

整體豁免清單部分，農產品部分共322項，包括茶葉（紅茶、綠茶）、樹薯粉（製作珍珠奶茶中珍珠的原料），以及咖啡、鳳梨酥、芋頭、番石榴、果汁、果醬、鳳梨、芒果、觀賞蛙等；工業產品部分有1909項，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件、藥品、肥料、輕油製品等。

台美經貿工作小組表示，這將有效鞏固台灣農產外銷地位、維持台灣出口競爭力，且降低相關產業受新措施影響，後續經盤點整理後，將於行政院專區公布相關詳細豁免清單。

台美經貿工作小組說，美方此次公布「強迫勞動貨品進口禁令」301調查關稅，但「結構性產能過剩」301調查結果尚未公布，兩項301調查皆完成後也須待美方做最終稅率的決定，台灣將持續與美方保持密切聯繫，確保美方整體決定最終稅率時，維繫台灣相對優惠待遇。

另外，台美經貿工作小組指出，此次美方公告的301關稅也排除所有依「232條款」課徵關稅的貨品及其零組件，以及正進行232調查中的貨品如資通訊產品、無人機等。（編輯：潘羿菁）1150724