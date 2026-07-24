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藍號召上凱道 食藥署：目前最重要是把關食安

中央社台北24日電
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國民黨號召25日「上凱道反毒油」，食藥署今天說，目前最重要工作是持續把關食安，外...
國民黨號召25日「上凱道反毒油」，食藥署今天說，目前最重要工作是持續把關食安，外部調查小組最快27日完成調查。聯合報系資料照

國民黨號召25日「上凱道反毒油」，食藥署今天說，目前最重要工作是持續把關食安，外部調查小組最快27日完成調查；至於泰山對食藥署等主管機關致歉，「尊重業者任何發言」。

國民黨25日晚間將舉辦「我是人，我反毒台」凱道集會，邀民眾身穿白衣上凱道，向政府發出怒吼。

對此，衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天下午告訴媒體，食藥署目前最重要的工作就是把手邊事情做好，同時持續向社會公開說明，「這就是我們目前最重要的事」。

王德原指出，外部調查小組仍持續釐清確切原因，但研判不脫離原料或製程管控等環節；此次已確認原油端及產品端檢驗均合格、上下游流向一致，也完成食品安全風險評估，故同意恢復上架，預計最快27日完成階段性調查。

泰山、福壽及福懋油3家公司董事長下午召開重大訊息記者會，首度出面道歉，其中泰山董事長劉偉龍更點名彰化縣衛生局、食藥署及衛福部，以一鞠躬表達歉意。王德原對此僅說：「業者的任何發言我們都尊重。」

食藥署傍晚透過新聞稿說明，昨天已召開22縣市衛生局聯繫會議，就中聯油脂事件後續處理統一執行原則，其中19批符合條件油品及相關產品，可依一致標準恢復上架；至於7批檢出苯駢芘超標的問題油品及製成產品，則須提出回收銷毀計畫，由地方衛生局核准並全程監督完成銷毀，避免再流入市面。

精華 FAQ

  • 食藥署表示，眼前最重要的是把手邊的食安工作做好，並持續向社會公開說明處理進度；對於外界抗議與各方發言，機關仍以查明事實與守住食品安全為優先。

  • 食藥署指出，外部調查小組仍在釐清確切原因，初步研判不脫原料或製程管控等環節；目前原油端與產品端檢驗均合格，且上下游流向一致，最快27日可完成階段性調查。

  • 依22縣市衛生局統一原則，19批符合條件的油品及相關產品可恢復上架；至於7批檢出苯駢芘超標的問題油品與製成品，必須提出回收銷毀計畫，經地方衛生局核准後全程監督銷毀。

國民黨

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