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批725上凱道不能解決問題 宋楚瑜喊話：不要鬧情緒

記者游明煌／基隆即時報導
親民黨主席宋楚瑜今天到基隆輔選副議長楊秀玉時表示，走上街頭不能解決問題，只能宣洩...
親民黨主席宋楚瑜今天到基隆輔選副議長楊秀玉時表示，走上街頭不能解決問題，只能宣洩人民對這件事情的關心。記者游明煌／攝影

針對毒油風波，台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道抗議，親民黨主席宋楚瑜今天到基隆輔選副議長楊秀玉時表示，走上街頭不能解決問題，只能宣洩人民對這件事情的關心，「我要向國會目前的三個政黨提出呼籲，要解決問題而不是鬧情緒。」

宋楚瑜說，台灣現在的政治最重要如何突破目前的困局和難關？就是政黨必須把人民的小事當一回事，而不是惡鬥、搏聲量。毒油的事情關係著民生，食品的安全是每一個親都掛念的大事，他只有兩句話，第一就是從源頭做起，從國外進口的任何食品要從源頭檢查，這部分責任和海關有關，和中央政府有關。第二是縣市政府也有責任，要分工合作，把後續的事情要做好，不是完全交給進口商，在那邊說「我已驗過了就算了」。

宋楚瑜表示，進口的所有東西都要透明化，不能私相授受，如果發現這些事情沒有做好「上街頭不能解決問題，要分工合作才能把事情做好。」他從政50年當中，心裡面感受很深，過去台灣動不動就走上街頭抗議。

「走上街頭不是真正民主制度的常規」宋楚瑜說，台灣有不同的民意代表、不同政府設置的單位，大家要好好坐下來好好研究，透明化、源頭管理、分工合作，走上街頭不能解決問題，只能宣洩人民對這件事情的關心，關心完以後要想出辦法解決問題。如果他今天還在政府，親民黨在立法院還有黨團的話，何必要走上街頭？

「我要向國會目前的三個政黨提出呼籲，要解決問題而不是鬧情緒。」宋楚瑜喊話，中央和地方都有責任，都不可推卸責任，他勸三句話，就是大家溝通再溝通、協調再協調、誠意再誠意。

親民黨主席宋楚瑜今天到基隆輔選副議長楊秀玉時表示，走上街頭不能解決問題，只能宣洩...
親民黨主席宋楚瑜今天到基隆輔選副議長楊秀玉時表示，走上街頭不能解決問題，只能宣洩人民對這件事情的關心。記者游明煌／攝影

精華 FAQ

  • 他認為走上街頭不能真正解決毒油問題，只能宣洩民眾情緒，並呼籲國會目前的3個政黨應把重點放在解決問題，而不是製造對立或鬧情緒。

  • 他強調食品安全要從源頭做起，所有進口食品都應先嚴格檢查，海關與中央政府責任重大，同時也要加強透明化管理，避免私相授受與監管漏洞。

  • 他指出中央和地方都不能推卸責任，縣市政府也要配合後續查驗與管理，透過分工合作、溝通再溝通、協調再協調，才能真正把事情做好。

蔣萬安

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