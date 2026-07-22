美301關稅將公布 台經貿辦：續與美溝通確保優惠待遇

圖為台基隆港的貨櫃景象。(歐新社)

各界預估美國近日將祭出301關稅 ，台行政院經貿談判辦公室今天表示，台灣持續與美方保持密切溝通，確保美方最終稅率決定時給予台灣相對優惠待遇，充分反映台美之間既有的談判成果，美方若有相關宣布，政府也將盡快向國內大眾說明。

美國對等關稅稅率法源失效後，改採「1974年貿易法」第122條暫時對全球統一徵收10%關稅且疊加既有MFN，期限至7月24日為止。為重建關稅法律基礎，美國同時透過301條款針對強迫勞動以及結構性產能過剩進行調查。

美國貿易代表署（USTR）在美東時間6月2日依「1974年貿易法」第301條款，針對「強迫勞動貨品進口禁令」議題公布報告，建議對全球60個經濟體加徵額外關稅10%或12.5%，台灣則被列為建議稅率10%的14國之一。

行政院經貿談判辦公室今天說明，政府持續透過跨部會積極因應美方所啟動的2項301調查，台美雙方保持緊密溝通聯繫，溝通情形都朝正面發展，各界預判兩項301調查皆為美方為置換關稅政策法律基礎所進行的程序，目前結構性產能過剩的調查結果尚未公布，最終稅率仍待美方最後整體決定。

經貿辦說，各界皆密切關注美方關稅政策動態，美方若有相關宣布，政府也將盡快向國內大眾說明。

台美已在2月簽署對等貿易協定（ART），政院多次強調，ART是因應美方301調查的有利基礎。經貿辦則指出，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）曾說美方將考量各國達成的貿易協議，而台灣也持續與美方保持密切溝通，確保美方最終稅率決定時給予台灣相對優惠待遇，充分反映台美之間既有的談判成果，維護台灣國家利益與產業利益。