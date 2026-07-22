許信良：蔣經國私心提拔李登輝 國民黨出民進黨人當總統

民進黨前主席許信良。(記者黃婉婷／攝影)

民進黨 前主席許信良22日評論已故前總統李登輝時指出，前總統蔣經國 從未放棄讓他的兒子蔣孝武接班，提拔李登輝是出自私心，想塑造台灣政治明星對抗地方派系，因此李登輝當總統是天命；而李的成就有一半是民進黨的功勞，才能在與國民黨 權貴的鬥爭中勝利。

史丹佛大學胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭新作「台灣的李登輝時代：意外國度的重塑」今日發表，由蓋亞文化出版。李登輝女兒、李登輝基金會董事長李安妮和女婿賴國洲、前總統府秘書長黃昆輝、國史館館長陳儀深、外交部長林佳龍、前國策顧問尤清、和碩科技董事長童子賢、國防部前副部長徐衍璞等人均與會。

許信良致詞時提到，這是目前為止最好的一本李登輝傳記，也是1990年代台灣政治斷代史。他並以「天命」形容李登輝，指若不是蔣經國找李當政務委員，李終身只能是默默無聞的中等科技官僚；蔣經國一路提拔李登輝，一方面是出自私心，因為蔣很小氣，對政治權力很敏感，任何人集結起來都會害怕，不只怕反對黨、不准組黨，也害怕國民黨的派系集結，所以一直打擊地方派系。

許信良回憶，1972年，蔣經國讓謝東閔當副總統，他知道謝已形成龐大地方派系，因此找李登輝這種學者塑造台灣的政治明星，藉此對抗這些地方派系，「就是這個私心」，後來蔣經國選擇李登輝當副總統也出自私心。

許信良表示，蔣經國從來沒有放棄讓他兒子蔣孝武慢慢接班，但基於自己的時間有限，想再找一個「嚴家淦」，才有時間培養蔣孝武接班，後來命運就這樣走，這才是天命。如同台灣是個「意外的國度」，從國家是意外的、歷史的偶然，這是天命，到目前為止，天命對台灣非常好。

「我們一直支持他。」許信良接著提到，李登輝的成就，一半以上是民進黨的成就，沒有民進黨，李不可能在國民黨權貴老派的鬥爭中勝利；例如總統直選是民進黨的想法，當時有學生運動，也是民進黨秘書長張俊宏跟國民黨秘書長宋楚瑜合謀用國是會議來讓學生運動好好退場。

許信良說，1990年他坐牢出來就參加國是會議，那時民進黨很多人反對，他就說，「你這笨蛋，我們有一個民進黨人當國民黨主席跟總統，你為什麼不懂得利用他呢？」李登輝想做，就是民進黨想做的，「我們為什麼不支持他」，這個想法，讓民進黨在整個90年代都跟李合作。

他舉例，包括總統直選、國是會議，包括自己擔任民進黨主席時與李登輝合作修憲，凍省和雙首長制，都是民進黨的主張，剛好李登輝贊成，國民黨內有一個民進黨人當主席跟總統，「我們當然很高興，權力我們不用太笨蛋了，對不對」，這就是歷史。

話鋒一轉，對於美國總統稱不支持台獨，許信良直呼「莫名其妙」，美國總統不算什麼，不是那麼重要，美國官僚都反中，且台灣不是當年的台灣，全世界都需要台灣的高科技，「沒有人可以放棄我們」，如同李登輝常講的，「免驚啦」，習近平9月訪美不是大事，中國與28年前比也沒那麼重要，內部問題很多。