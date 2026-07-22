老鼠藥毒害澳洲男友判11年2月 庭：楊女滿足私欲藐視生命

到台灣當交換生的澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）。（截自Gofundme）

到台灣當交換生的澳洲 籍男子肖雷遭前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，一度休克病危送醫，檢方依殺人未遂罪起訴楊女，楊女強調她沒有投毒、否認犯罪，台北地方法院審理，今判她有期徒刑11年2月。

判決指出，楊錦屏數次餵食肖雷毒物的動機，應是受肖雷計畫離台的刺激，不滿告訴人即將離台之緣故。

判決說，楊女於案發期間長伴告訴人，當應見聞告訴人身心因中毒所承受之煎熬及痛苦，卻仍下手，僅為滿足私欲，毫不尊重他人生命。

判決書指出，楊錦屏造成肖雷身體受創時間不短，程度也不淺，所幸經長期就醫後現在已康復，不過，依肖雷證述，肖雷案發期間承受莫大煎熬，肖雷的父母也同受精神上之損害甚深，可見楊女造成犯罪危害不輕。

合議庭認為，楊錦屏矢口否認犯行，於警、偵中翻異供述，未見有何真摯悔意，遑論有何慰撫告訴人身心創痛與恐懼的的積極表現，自未取得告訴人諒解，犯後態度實難謂良好，考量刑法目的非僅在懲罰，同時有預防再犯、教化等功能，經盤點量刑因素，認定楊女行為具有計畫性，手段惡劣，犯罪雖止於未遂，但所生危害不輕，斟酌她與肖雷的關係、及其智識程度及家庭生活經濟狀況暨檢察官求刑意見等、依法量刑。

楊錦屏2022年喪偶，在臉書認識在補習班教課的肖雷，對肖雷有好感，讓肖雷住進租屋處，2人並未交往；2023年3月，肖雷決定提前返回澳洲，楊女將含「華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，肖雷喝了後後惡心、嘔吐，住院治療。

肖雷父親Stephen有醫師資格，到台灣照護兒子，楊錦屏得知Stephen決定要讓兒子回國，第2次將老鼠藥摻入肖雷的飲食中，肖雷一度病危，送加護病房治療，又撿回一命。

2023年4月，肖雷的母親Julie抵台，打算安排兒子回國，楊女發現肖雷與女老闆的合照，第3度下毒陷害肖雷，致肖雷病情再惡化。

肖雷母親到楊錦屏的租屋處收拾兒子行李，在衣櫥抽屜發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，驚覺兒子遭楊女下毒，報警處理，檢警搜索楊女，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴她、求刑8年。