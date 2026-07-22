我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美沙達協議 川普點頭幫沙烏地蓋核設施 美企估獲利豐

聯邦「公共負擔」新規將上路 移民擔心影響身分申請 團體籲先諮詢

林佳龍：李登輝重塑了台灣權力基礎、國家認同及國際位置

記者黃婉婷／台北即時報導
台外交部長林佳龍。(記者黃婉婷／攝影)
台外交部長林佳龍。(記者黃婉婷／攝影)

台外交部長林佳龍22日評論已故前總統李登輝時指出，李登輝重塑了台灣，包括重塑台灣權力基礎、國家認同及國際位置。他提到，台灣不是被退出聯合國，而是蔣介石政權被趕出，因此聯合國第2758號決議沒有一個字提到台灣。

史丹佛大學胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭新作「台灣的李登輝時代：意外國度的重塑」今日發表，由蓋亞文化出版。李登輝女兒、李登輝基金會董事長李安妮和女婿賴國洲、前總統府秘書長黃昆輝、國史館館長陳儀深、外交部長林佳龍、前國策顧問尤清、和碩科技董事長童子賢、國防部前副部長徐衍璞等人均與會。

林佳龍致詞時回憶，他跟李登輝的交集從野百合學運開始，是反抗者關係，但李很厲害，能接受反抗主張，開始台灣民主轉型關鍵時刻，而他出身學者，也曾研究和訪問李登輝，李登輝曾講過，「為了台灣，要想我不是我的我」，這些話至今餘音繞樑，直到1998年李登輝請核心幕僚張榮豐邀他到國安會做核心幕僚，他便成為追隨者。

林佳龍指出，台灣有李登輝或沒有李登輝，差別很大，李登輝重塑台灣如書中所述，包括重塑台灣權力基礎、國家認同、國際位置。第一層重塑是讓國民主權成為台灣政府取得權力的基礎，即讓統治正當性來自於人民，第二層是台灣因大中國意識，無法長出具主體性的認同，如今已經可以讓多元認同在台灣自由生長。

林佳龍表示，第三層是台灣國際位置重塑。台灣過去是外國的棋子，李登輝常說「民之所欲，常在我心」，從外交到兩岸，讓台灣變成有主體性；他說，其實不是台灣被退出聯合國，是蔣介石政權被趕出，因此聯合國第2758號決議沒有一個字提到台灣，這是美國國務院官方解釋。

林佳龍認為，「台灣就是台灣」，台灣國際位置重塑也與國力增長有關，即使中共再怎麼打壓，台灣的民主自由、人權普世價值可以跟世界同行。他提及自己近日前往德國柏林，是1949年後首位前往柏林的台灣外交部長，因為台灣已經世界喜愛的台灣。

林佳龍提到自己推動「總合外交」，民主自由是人民的生活方式，不能被沒收，而半導體、AI、資通訊讓台灣成為不可或缺的夥伴，可以立足台灣，布局全球，勇敢自信與世界同行。

精華 FAQ

  • 林佳龍認為，李登輝重塑了台灣的權力基礎、國家認同與國際位置，讓統治正當性回到人民，也讓台灣逐步形成更具主體性的民主國家。

  • 他指出，真正被趕出聯合國的是蔣介石政權，不是台灣，且聯合國第2758號決議全文沒有一個字提到台灣，這也是美國國務院的官方解釋。

  • 林佳龍主張推動總合外交，結合民主自由、人權價值與半導體、AI、資通訊等產業優勢，讓台灣能立足台灣、布局全球，並以自信姿態與世界同行。

聯合國

上一則

毒油案 盧秀燕批食安法修法粗糙 陳其邁也怨搞死地方

下一則

老鼠藥毒害澳洲男友判11年2月 庭：楊女滿足私欲藐視生命

延伸閱讀

賴清德：台灣社會沒有台獨問題 大多數不願受共產黨統治

賴清德：台灣社會沒有台獨問題 大多數不願受共產黨統治
巴紐關閉台代表處 林佳龍：檢視天然氣採購因應

巴紐關閉台代表處 林佳龍：檢視天然氣採購因應
專家之眼／當兩岸交流全成了「統戰」

專家之眼／當兩岸交流全成了「統戰」
社論/賴政府一手強硬抗中 一手卻對主權退縮

社論/賴政府一手強硬抗中 一手卻對主權退縮

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。（本報系資料照）

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

2026-07-16 08:40
高雄市已故呂姓夫婦生前立遺囑指定由次子繼承房地，但次子繼承後未補償，被兄弟姊妹提告後出售房地，贈與妻子370萬元台幣。高雄家事法院判決撤銷贈與，給付手足三人各232萬餘元；可上訴。（本報資料照片）

遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

2026-07-14 02:23
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12
74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫。（本報系資料照）

聯電榮譽副董事長宣明智腦硬膜外出血 手術完成轉加護病房

2026-07-19 00:29

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事
世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人
懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結