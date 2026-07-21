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2026台灣米其林完整名單 61家餐廳摘星

中央社台北21日電
2026台灣米其林指南餐廳慶典21日在台北舉行，發布今年度最新餐廳名單，會中邀請...
2026台灣米其林指南餐廳慶典21日在台北舉行，發布今年度最新餐廳名單，會中邀請獲肯定餐廳業者同台合影留念。中央社

2026年台灣米其林今天公布，共有61家餐廳摘星，其中1星餐廳49家、2星餐廳9家、3星餐廳有3家，完整摘星名單如下：

年度開業大獎：予島；服務大獎：Circum- 蔡欣宜；侍酒師大獎：Li.nu 邱雯琪；年輕主廚大獎：鮨安 許劉安。

2026米其林綠星名單：（N）為新進榜名單

Sur 澀（N）、予島（N）、Tu Pang地坊、Thomas Chien、山海樓、EMBERS、陽明春天（士林）、小小樹食（大安路）、Hosu好嶼。

一星餐廳名單：（N）為新進榜名單

鮨安（N）、川雅、壽司芳、INITA、雋、俺達の肉屋、晶華軒（N）、Hosu好嶼、T+T、澀Sur、金蓬萊遵古台菜、Haili、Mume（N）、鮨嘉仁、La Vie by Thomas Bühner 、謙安和、吉兆割烹壽司、L'Atelier par Yao、Nibbon （N）、明福台菜海產。

Sens、Impromptu by Paul Lee、米香台菜餐廳、鮨隆、予島（N）、Wok by O’BOND、元一、承Sho、FRASSI、山海樓、山与（N）、明壽司、雅閣、天香樓、欣葉．鐘菜、Circum-、掬（Ｎ）、請客樓、元紀、ZEA。

A Cut、斑泊、Restaurant 12（N）、Habu（N）、De Nuit、the FRONT HOUSE方蒔、Ad Astra、aMaze心宴、富錦樹台菜香檳（松山）。

二星餐廳名單：（N）為新進榜名單

NOBUO（一星升二星）、盈科、A、Logy、牡丹、彧割烹、渥達尼斯磨坊、侯布雄、Mizue（N）。

三星餐廳名單：

JL Studio、頤宮、態芮。

精華 FAQ

  • 2026年台灣米其林共公布61家餐廳摘星，其中1星餐廳49家、2星餐廳9家、3星餐廳3家，顯示台灣餐飲實力持續受到國際肯定。

  • 三星餐廳共有3家，分別是JL Studio、頤宮與態芮，名單與去年相比維持高標準，也代表這3家餐廳持續保有頂尖水準。

  • 特別獎項包括年度開業大獎予島、服務大獎Circum-蔡欣宜、侍酒師大獎Li.nu邱雯琪、年輕主廚大獎鮨安許劉安；綠星則有Sur澀、予島等9家餐廳。

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