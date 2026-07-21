台知名設計師溫慶珠69歲辭世「衝突美學」獨樹一幟

溫慶珠。本報系資料照片

台灣知名服裝設計師溫慶珠驚傳辭世，享壽69歲，消息獲「溫慶珠流行事業」正式證實。公司以沉痛心情發布通知，表示總裁溫慶珠已於日前安詳辭世。聲明指出，溫慶珠一生致力於台灣時尚的創作與經營，始終以身為台灣女性時尚設計師為榮，憑藉非凡遠見、熱情與奉獻精神，奠定「ISABELLE WEN 溫慶珠」的品牌高度與形象。品牌未來將由現有設計、商品、生產及銷售團隊延續她的設計精神與風格，各項業務維持正常運作，後續治喪事宜則尚未公布。

溫慶珠是台灣極具代表性的服裝設計師，1989年創立同名品牌「ISABELLE WEN 溫慶珠」，以華麗、率性且充滿張力的「衝突美學」聞名，擅長揉合細膩與粗獷等風格，以及東方藝術底蘊與西方服裝結構交織於作品之中，形成獨樹一幟的「溫式美學」。她17歲起師從國畫大師歐豪年，日後從台北迪化街的工作室起家，不僅深耕台灣時尚圈數十年，也將美學版圖延伸至空間及餐飲領域，曾創立「FiFi茶酒沙龍」，成為藝文與時尚人士熟悉的聚會場所，在台灣設計產業留下深遠影響。

溫慶珠多年好友袁青晚間也發文悼念，以「有一種浪漫，叫溫慶珠；霏霏把自己，活成了一件作品」送別摯友。他感性寫道，溫慶珠終於放下所有牽掛，走下她一生最眷戀的夢幻伸展台，「那裡沒有趕件的壓力，沒有時間的催促，只有永恆的自由與浪漫。」袁青形容她對完美近乎苛求，私下卻柔軟而孩子氣，笑起來如少女般燦爛；她留下的不只是服裝與品牌，更是一種始終相信美、忠於自己，也忠於創作的人生態度，「真正的風格，從來不會告別。」