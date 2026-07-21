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賴清德：台灣社會沒有台獨問題 大多數不願受共產黨統治

記者張文馨／台北即時報導
台總統賴清德（左）晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會，與理事長童子賢（右）同台...
台總統賴清德（左）晚間參加台灣玉山科技協會會員代表大會，與理事長童子賢（右）同台。（記者張文馨／攝影）

台總統賴清德今日參加台灣玉山科技協會會員代表大會時將台灣的進步歸功於個人努力、民主化與教育平權。他提到，當前台灣社會沒有台獨問題，只有確保國家主權、繼續維護自由人權生活的問題，多數人、不敢說百分之百，絕大多數都是不願意接受共產黨統治，要避免被共產黨統治，必然要捍衛國家主權，維護自由民主人權生活方式，這也是他身為總統最重要工作之一。

談到台灣民主化成果，賴清德先談到民進黨創黨40周年，再談台灣總統直選30周年。他引用民進黨創黨秘書長黃爾璇在日記裡所說，自己就像希臘神話中的普羅米修斯，盜天火給人類大放光明，明知會觸怒天神，但仍然在所不惜；40年來，民進黨從街頭運動、反對運動、基層，到中央執政，民進黨非常珍惜，跟大家共同努力的結果。

賴清德回顧1996年首次總統直選，當時中國發射飛彈跨越台灣領空，美國派出尼米茲號和獨立號兩艘航母在台海，讓台灣民主可持續進行；台灣人民以無比勇氣選出首任台灣總統，向國際社會宣示台灣是民主國家，人民是國家的主人，未來掌握在人民手上，沒有別人可以插手，意義非凡。

賴清德指出，總統直選讓民進黨在國家定位做出調整，通過1999年的「台灣前途決議文」，內容為台灣已經是一個主權獨立的國家，憲法上名字叫中華民國，主權和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由台灣人民決定；這也是時任總統蔡英文在2021年國慶演說所講的4個堅持的原始，4個堅持為堅持民主憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，且堅持台灣前途必須由2300萬人民決定；大約2、3個月後，台灣社會的民調顯示八成民眾、不分黨派大致贊成4個堅持。

賴清德接著說，2004年民進黨又通過了「族群多元國家一體決議文」；意思是說，在台灣，不管先來後到、族群差別，只要認同台灣這塊土地就是國家的主人，國家一體決議文說的是，每一個人生活環境不一樣，接受的文化內涵也不一樣，所以不管是中華民國認同或台灣認同，都要互相尊重，因為彼此都是一樣的，內涵都是台澎金馬2300萬人。

賴清德表示，民進黨通過台灣前途決議文是要解決國家認同的問題所造成的社會分歧，族群多元國家一體決議文要解決族群分歧造成社會不安的問題；換句話說，民進黨的這些前輩一直都希望團結國家，讓國家可以團結共同努力，讓國家可以持續發展下去。

賴清德表示，「當前台灣社會沒有台獨的問題，只有我們確保國家主權，繼續維護自由民主人權生活的問題。多數人不敢說百分之百，而是絕大多數都是不願意接受共產黨統治，如果要避免接受共產黨統治，必然是要捍衛國家主權、維護自由民主人權的生活方式。這也是我身為總統最重要的工作之一。」

台灣玉山科技協會理事長童子賢則表示，最近幾年台灣經濟表現屢創佳績，如果用人口2000萬以上的國家來對應瑞士洛桑管理學院的排行，台灣近年來都是全球第一；他說，台灣產業界不是一團散沙，藉由這個平台來分享知識與友誼。

賴清德抵達活動現場時被媒體問到，台北市長蔣萬安要求行政院長卓榮泰為致癌油事件下台負責，賴清德沒有回應。

台總統賴清德參加台灣玉山科技協會會員代表大會。（記者張文馨／攝影）
台總統賴清德參加台灣玉山科技協會會員代表大會。（記者張文馨／攝影）

精華 FAQ

  • 他表示台灣社會沒有台獨問題，真正要面對的是如何確保國家主權，並持續維護自由、民主與人權的生活方式，這也是總統最重要的工作。

  • 他指出多數台灣人不願意接受共產黨統治，雖然未說是100%，但強調絕大多數如此，因此必須透過捍衛主權來避免被統治。

  • 賴清德回顧1996年首次總統直選、1999年台灣前途決議文與2004年族群多元國家一體決議文，認為這些歷程與主張有助於團結國家、化解認同與族群分歧。

賴清德 民進黨 共產黨

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