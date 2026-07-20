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顧立雄曾嗆無弊端...馬桶商得炸藥標案 國防部解約

記者程嘉文陳柄亦／即時報導
國民黨立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君去年舉行記者會，質疑福麥獲得國防標案。(...
國民黨立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君去年舉行記者會，質疑福麥獲得國防標案。(本報資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：福麥以5億7000萬元得標RDX炸藥案，引發外界質疑。
  • 重點二：國防部證實福麥未獲輸出許可，已解約並沒收保證金。
  • 重點三：國民黨質疑採購審查失靈，要求追查是否有護航弊端。

位於台南、賣馬桶等衛浴用品的福麥室內裝修公司，去年登記增加國貿業務，隨即贏得國防部採購RDX高能炸藥的標案，引發在野立委質疑。國防部長顧立雄當時也強硬反擊，堅稱絕無弊端。但國防部官員昨在立院證實，福麥已因無法獲得產地國輸出許可，遭國防部解約，並沒收履約保證金4123萬元(台幣，下同，約128萬美元)，加上逾期罰款4275萬元，總共8398萬元(約260萬美元)。

福麥國際去年底以5億7000萬元得標RDX採購案，由於其資本額僅1900萬元，加上國防部過去多年未外購RDX，頓時令外界懷疑箇中「奧妙」，甚至還有公司負責人李文慶與賴總統關係匪淺的說法。

福麥當時發聲明駁斥，並稱已取得美國大廠SAE十年台灣獨家代理權。去年12月15日，立院外交及國防委員會要求國防部為本案提出專案報告，顧立雄會前受訪時，罕見動怒宣稱，只要合法登記從事國際貿易，拿得到當地政府的輸出許可，能夠如期如質交貨給國軍，其他沒什麼好計較的。

立院外交及國防委員會昨天邀請國防部專案報告「國軍軍品採購履約爭議與違約致獲裝期程延宕採購策略精進作為」，國民黨立委馬文君詢問該案履約進度。軍備局長林文祥表示，依合約規定，廠商須於簽約後180天內取得輸出許可，福麥公司截至7月6日已逾期36天，超過合約規定的20%容許期限，因此國防部解約，並沒收履約保證金與逾期罰款，總共8398萬元，並予以停權處分，刊登為不良廠商名單。

馬文君強調，先前自己被綠營側翼鋪天蓋地攻擊，說她意圖阻擋軍購，事實證明裡面就是有弊案，就是需要國會的監督。

國民黨立院黨團也表示，顧立雄大翻車，在野監督有理；從採購瓶裝水到炸藥標案，民進黨政府動輒向在野黨扣上「杯葛國防」、「不愛台灣」的大帽子，只是為掩飾行政無能與採購漏洞。

國民黨團要求國防部，必須立即向全民說清楚，內部審查機制如何失靈，當初標案有無護航廠商，並且嚴懲相關失職人員。

福麥國際室內裝修公司承攬國防部5億多元台幣炸藥採購案，引發爭議。(本報資料照片)
福麥國際室內裝修公司承攬國防部5億多元台幣炸藥採購案，引發爭議。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 國防部表示，依合約福麥須在180天內取得輸出許可，但截至7月6日已逾期36天，且超過20%容許期限，因此依法解約，並認定廠商未能如期履約。

  • 國防部除了沒收履約保證金4123萬元，還加計逾期罰款4275萬元，合計8398萬元，另對福麥採停權處分，並列為不良廠商名單。

  • 國民黨與馬文君認為，福麥資本額不高卻取得巨額炸藥標案，顯示國防部內部審查可能失靈，甚至懷疑是否存在護航與弊端，要求徹查相關失職人員。

國防部

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