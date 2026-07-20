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台積電前副理被中共吸收竊密 發展「藍海計畫」遭求重刑

記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導
已故中國長沙市人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，涉吸收台積電陳姓前副理竊取半導體...
已故中國長沙市人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，涉吸收台積電陳姓前副理竊取半導體國安機密。聯合報系資料照

台積電前陳姓副理被控於2023至2024年間，涉與中共情工人員丁小琥，在大陸地區設立中國半導體材料分析公司（簡稱CSMAC），由陳男擬具「藍海計畫」，欲透過挖角台積電人才赴陸工作，滲透半導體產業，陳男為使丁小琥引介陸方金主、技術專家認可半其導體製程與技術水準，竟竊取台積公司國安與一般營業秘密共21件，意圖在大陸地區使用，台灣高檢署今依營業秘密等罪起訴在押的陳男，求處7年重刑。

高檢署指出，這是全國首例國家核心關鍵技術營業秘密意圖外流大陸案， 全案是調查局偵辦丁小琥在台發展共諜組織、刺探、收集機密案，經分析扣案證物，另案發現丁男與陳男涉重製取得國安營業秘密密，丁小琥已身亡，因此處分不起訴。

據了解，香港籍商人丁小琥是中共情工人員，自2018年起假藉媽祖交流或商務觀光名義來台，花費逾千萬發展共諜組織，成功吸收多名現退役軍官蒐集機密，並遊說若兩岸開戰應消極不抵抗，2026年4月宣判前，丁男已於看守所內病故。

起訴指出，陳男擔任台積副理期間，涉與丁小琥設立中國半導體材料分析公司，由陳男擬具「藍海計畫」（中國製造半導體基地）等計畫，欲透過挖角半導體產業人才赴陸CSMAC工作，再滲透半導體產業，逐步侵蝕台灣半導體在國際領先競爭地位。

陳男擅自重製台積公司國安與一般營業秘密共21件，且攜回家中研讀、意圖在大陸地區使用，台積公司察覺有異，經內部調查，已取回全數遭非法重製技術文件。檢調共搜索5處地點，密集偵訊陳男與相關證人，分析相關電磁紀錄與證物，認陳男犯罪事證明確。

檢方指出，台積電為全球領先半導體製造公司，陳男罔顧產業倫理與競爭秩序，大量非法擅自重製取得台積公司國安、一般營密，以遂行其與丁男在中國之「藍海計畫」，意欲扶植大陸地區之半導體科技發展，請求法院量處有期徒刑7年。

精華 FAQ

  • 檢方指控陳姓前副理與中共情工人員合作，設立公司並規劃挖角台灣半導體人才赴陸，還重製台積電21件國安與營業秘密，意圖在大陸使用，因此認定情節重大。

  • 「藍海計畫」是陳男擬具的中國半導體基地構想，目的是透過延攬台積電等半導體人才赴陸工作，再逐步滲透產業，扶植大陸半導體技術並削弱台灣競爭優勢。

  • 台灣高檢署已依營業秘密等罪起訴在押的陳男，並請求法院量處有期徒刑7年。檢方認為他大量非法重製機密文件，且有明確意圖將資料帶往大陸使用。

中共 台積電

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