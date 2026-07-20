美籍駐台記者：台灣重現亞洲四小龍氣勢…揭美台重大轉變

2018年3月27日，時任美國眾議院外交委員會主席的羅伊斯與立法院長蘇嘉全舉行會談，會場可見台灣與美國國旗。（路透）

美國線上媒體「連線中國」（The Wire China）19日刊登資深美籍駐台記者何貴森（Chris Horton）文章，以「台灣重現四小龍氣勢」為題指出，在美國對台灣科技產品需求帶動下，台灣2026年第一季經濟成長近15%。隨著全球擴大AI布局，美台經貿關係也出現重大轉變，美國從台灣進口的商品金額已超過中國大陸，反映台灣過去十年逐步降低對中依賴，並將發展重心轉向美國。

不過這篇文章說，美台經濟整合仍有挑戰。台灣是美國前十大貿易夥伴中，唯一尚未與美國建立避免雙重課稅協定的主要經濟體。此外，台灣若要長期承接AI與半導體成長紅利，仍須解決能源、電網、水資源與人口問題。美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）認為，台灣政府應推動長期電網投資，面對少子化與超高齡社會，也需要更開放的移民政策與生育誘因。

何貴森指出，台灣人口僅2340萬，2026年前5個月卻向美國出口1161億美元商品與服務；擁有14億人口、經濟規模為台灣21倍的中國，連同香港對美出口也僅1055億美元。上次出現這種情況是在1992年，當時中國經濟規模僅約為台灣的2倍。

美國也已取代中國成為台灣最大貿易夥伴。2016年台美貿易額僅850億美元，不到當年兩岸貿易額1800億美元的一半，如今的轉變在不久前仍難以想像。

一名不具名的美國資深外交官指出，過去美台主要建立在對中國的共同安全疑慮，如今經濟與科技合作成為拉近雙方的新動力。台灣10年間從美國第10大貿易夥伴躍升至第4名；美國也成為台灣最大投資目的地，美企則是最大外資來源。

這名外交官表示，台灣是美國在AI領域最重要的國際夥伴，幾乎所有硬體都由台灣企業製造，並有能力大規模取代中國製無人機零組件。雙方也正將合作擴大至量子運算、機器人與關鍵礦物回收。

蘋果、微軟、亞馬遜網路服務、Google、甲骨文與Meta等美國科技巨擘，2026年投入AI基礎設施的資金合計達7500億至1兆美元。這波投資海嘯帶動台灣AI出口、投資、股市與消費同步成長，使第一季經濟年增14.6%，重現1990年代中期「亞洲四小龍」時期的強勁表現；10年前，台灣全年經濟成長率還不到2%。

何貴森形容，台灣經濟這場驚人的命運逆轉，主要源自AI產業爆發及台積電崛起。美台商會會長韓儒伯表示，台積電已成為全球科技產業不可或缺的企業，台灣則位居美中科技競爭的關鍵位置，半導體業更是全球加速導入AI的核心。

台積電也是美國最大外資。7月16日，台積電宣布加碼投資亞利桑那州廠區1000億美元，使對美投資規模增至2650億美元；2026年資本支出更將達620億美元，相當於台灣年度國防預算的2倍。何貴森形容，台積電對台灣經濟與戰略安全的重要性，怎麼強調都不為過。

文章寫道，儘管5月川習會後，美國總統川普稱台灣是談判籌碼，所有跡象仍顯示，美台經濟、政治與安全關係在可預見的未來將持續深化。

15年前，台灣逾80%的對外投資流向中國，如今已不到1%；美國科技企業則持續擴大在台投資，台灣企業也積極赴美布局。近年已有逾12個美國州級貿易與投資辦事處在台北成立，各州競相爭取半導體與先進製造業投資，台灣也計畫在亞利桑那州增設經濟文化辦事處。

由前Google執行長施密特創辦的華府智庫「特殊競爭研究計畫」研究員李芊（Channing Lee）指出，美台雖無正式外交關係，地方政府、企業與大學之間的合作反而更能跳脫中央政治限制，自然發展。

她表示，地方層級交流可深化經濟整合、共同利益與人員往來，間接強化美國在台灣的安全利益。當美國各州愈來愈依賴台灣投資與供應鏈，任何中斷造成的政治與經濟代價也會升高，使原本的戰略利益轉化為具體且互惠的經濟現實。台灣可藉此擴大在美商機與政治能見度，美國則能重建科技與製造業基礎。

不過，美台經濟整合仍有障礙。雙邊企業跨境投資所得可能同時在台美兩地被課稅。若計入股利匯回的預扣稅，台灣企業在美獲利的實質稅率最高可達51%，對準備首次赴美發展的中小企業尤其不利。