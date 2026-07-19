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盧秀燕、蔣萬安抗毒油 藍將開線上國是會議

台灣新聞組／連線20日電
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台北市長蔣萬安（右二）、基隆市長謝國樑（右一）與雲林縣長張麗善（左一）19日拜會...
台北市長蔣萬安（右二）、基隆市長謝國樑（右一）與雲林縣長張麗善（左一）19日拜會台中市長盧秀燕（左二），共商毒油案，預告本周將舉行「縣市長反毒油線上國是會議」。（記者黃仲裕／攝影）

台灣致癌油風暴擴大，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、基隆市長謝國樑昨天齊聚台中，除號召民眾7月25日站上凱道，本周將聯合各縣市政府舉行「反毒油線上國是會議」，匯集意見向中央建言，盡速拆解國安危機炸彈。

行政院長卓榮泰昨在民進黨全代會致詞時指出，政府會提出食安法修法，明確中央與地方權限等，與未來通報機關的即時責任義務，政院今天將向民眾清楚報告，市面上所有問題油品也將完成全面檢驗報告，把食安放在人民最優先考量，「我們的行動會具體而立即」。總統府秘書長潘孟安呼籲，中央地方一起合作，是否有人為缺失或相關責任，未來一定會究責並防微杜漸；食安法管理規範很清楚，食安法由中央制定政策、執行相關法規，至於稽核、督導或查廠是地方的責任分工。 

藍營四首長昨在台中市政府閉門會議約1小時，國是會議時間最快今天拍板，4人有共識「愈快愈好」。嘉義市長黃敏惠昨也表態，將出席凱道遊行，並配合「反毒油線上國是會議」時間參與，嘉義市府並提出3項訴求，包括落實源頭監管、要求資訊公開透明，並呼籲中央協助店家及消費者求償。

「食安就是國安，這是嚴重國家危機。」盧秀燕表示，毒油事件爆發後，中央決策混亂，說不清楚發生原因，反而是地方政府承擔大部分工作，稽查、檢驗、向上與橫向通報、開罰處分等；地方政府發現許多問題，向中央建言召開國是會議，都未獲回應。

盧秀燕說，將比照去年面對美國對等關稅舉行縣市長會議模式，本周將召開反毒油線上國是會議，集思廣益提出對策與建言，協助解決問題、拆解國安危機炸彈；中央做得太慢、也太不透明，還把心力搞錯方向在攻擊地方政府，希望中央全力以赴處理毒油。

蔣萬安指出，食安法有許多漏洞，業者自主管理形同虛設，這次事件，食藥署和衛福部到最後才知道，通報機制已被架空；修法有三大重點，第一是加強源頭管理、強制中下游業者和檢驗機關通報，第二是設立食安通報平台，第三是規定強制、即刻公布問題油產品流向。

蔣萬安說，這次毒油事件看到民進黨政府的處理態度，至今還找不出原因，且一路蓋牌、護航業者，竟還說「又不是我逼你吃」；人民若不站出來，無法改變政府的傲慢與不作為，他呼籲民眾不分黨派，七月廿五日上凱道。

張麗善批評，中央政府在這次事件嚴重失態、雙重標準，民進黨在野時動不動要求中央政府完全負責、官員下台，這次當家執政，態度卻非常傲慢。謝國樑說，反對衛福部「不鼓勵吃炸雞排」的說法，提供健康安全的油品是國家的責任。

據了解，此次共聚商討由蔣萬安前天發起，邀請昨有空的縣市長一起前往台中拜訪盧秀燕，新北市長侯友宜因已安排到台東和台東縣長饒慶鈴參觀熱氣球，無法出席。桃園市政府新聞處長羅楚東說，市長張善政曾接獲蔣萬安邀請，但已安排其他行程，張善政也認同地方首長應針對食安議題加強合作。

精華 FAQ

  • 盧秀燕、蔣萬安等4位藍營首長在台中閉門會議後，決定本周舉行「反毒油線上國是會議」，蒐集各縣市意見向中央建言，並同步號召民眾7月25日上凱道表態。

  • 他們認為中央對毒油事件反應太慢、資訊不透明，且通報與管理機制出現漏洞，導致地方承擔多數稽查與檢驗工作，因此主張盡速修法並明確權責。

  • 蔣萬安主張加強源頭管理、強制中下游業者與檢驗機關通報，設立食安通報平台，並要求即刻公布問題油品流向；嘉義市則呼籲落實監管、資訊公開透明與協助求償。

盧秀燕 蔣萬安 卓榮泰

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