婚後才知丈夫是同志 妻控染毒又外遇染愛滋 離婚獲賠
台中一名妻子步入婚姻多年，才驚覺丈夫是同志，不僅長期與陌生男子往來、多次發生性行為，甚至染上愛滋病，加上丈夫長期施用毒品，種種背棄婚姻的行為，讓她情何以堪，因此訴請離婚，另請求50萬元(新台幣，約1.67萬美元)的精神慰撫金，台中地院近日審結，判准二人離婚，另丈夫需賠30萬元(約1萬美元)給妻子，仍可上訴。
判決指出，該對夫妻是在1993年結婚、育有子女，妻子主張，丈夫自2010年起即與同性友人有逾越普通朋友分際之行為，經她發現、要求丈夫書立承諾書後，對方仍未收斂悔改；2022年8月，妻子再度發現丈夫透過通訊軟體邀約陌生男子至家中發生性行為，其後丈夫更確診感染愛滋病，讓她多年來的信任徹底崩解，夫妻多年來已無夫妻之實。
妻子也指控，丈夫長期施用、持有二級毒品，還將毒品及吸食器藏匿於家中儲藏室、天花板等處，危及家人健康安全，相關施用毒品行為，已經法院多次判決確定。
雙方成年子女出庭作證證稱，有發現父親吸毒與外遇情事，父母已分居多年，已無同住及聯繫之可能，母親因父親的狀況，承受莫大精神壓力。
台中地院近日審結，認定丈夫行為已嚴重破壞婚姻互信基礎，兩造未共同生活已逾4年，客觀上已達難以維持婚姻之重大程度，且可歸責於丈夫一方，依民法規定准予離婚。
法官審酌，雙方財產與所得狀況，妻子名下財產逾千萬元、丈夫財產僅約1萬7000元，綜合考量丈夫吸毒及多次外遇等情節，判命丈夫應賠償妻子精神損害30萬元，仍可上訴。
妻子主張丈夫婚後與多名陌生男子往來、發生性行為，且長期施用毒品並感染愛滋，嚴重破壞婚姻互信，因此向法院訴請離婚並求償精神慰撫金。 法官認為丈夫的外遇、吸毒與相關行為已嚴重破壞夫妻信任，且雙方多年未共同生活、未有夫妻之實，客觀上已達婚姻重大破裂程度。 台中地院判准兩人離婚，並衡量雙方財產、所得及丈夫吸毒外遇情節後，認定丈夫應賠償妻子30萬元精神損害，該判決仍可上訴。
精華 FAQ
妻子主張丈夫婚後與多名陌生男子往來、發生性行為，且長期施用毒品並感染愛滋，嚴重破壞婚姻互信，因此向法院訴請離婚並求償精神慰撫金。
法官認為丈夫的外遇、吸毒與相關行為已嚴重破壞夫妻信任，且雙方多年未共同生活、未有夫妻之實，客觀上已達婚姻重大破裂程度。
台中地院判准兩人離婚，並衡量雙方財產、所得及丈夫吸毒外遇情節後，認定丈夫應賠償妻子30萬元精神損害，該判決仍可上訴。
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