我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃決賽／西班牙Vs.阿根廷 上半場0:0

世界盃決戰引爆足球熱情 紐約街頭被「梅西」塞爆

婚後才知丈夫是同志 妻控染毒又外遇染愛滋 離婚獲賠

記者陳宏睿／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市一名妻子在婚後才發現丈夫是同志，還多次與男子發生性關係，甚至吸毒、染上愛滋...
台中市一名妻子在婚後才發現丈夫是同志，還多次與男子發生性關係，甚至吸毒、染上愛滋病，台中地院判准二人離婚，丈夫得賠妻子30萬元。圖／AI生成

台中一名妻子步入婚姻多年，才驚覺丈夫是同志，不僅長期與陌生男子往來、多次發生性行為，甚至染上愛滋病，加上丈夫長期施用毒品，種種背棄婚姻的行為，讓她情何以堪，因此訴請離婚，另請求50萬元(新台幣，約1.67萬美元)的精神慰撫金，台中地院近日審結，判准二人離婚，另丈夫需賠30萬元(約1萬美元)給妻子，仍可上訴。

判決指出，該對夫妻是在1993年結婚、育有子女，妻子主張，丈夫自2010年起即與同性友人有逾越普通朋友分際之行為，經她發現、要求丈夫書立承諾書後，對方仍未收斂悔改；2022年8月，妻子再度發現丈夫透過通訊軟體邀約陌生男子至家中發生性行為，其後丈夫更確診感染愛滋病，讓她多年來的信任徹底崩解，夫妻多年來已無夫妻之實。

妻子也指控，丈夫長期施用、持有二級毒品，還將毒品及吸食器藏匿於家中儲藏室、天花板等處，危及家人健康安全，相關施用毒品行為，已經法院多次判決確定。

雙方成年子女出庭作證證稱，有發現父親吸毒與外遇情事，父母已分居多年，已無同住及聯繫之可能，母親因父親的狀況，承受莫大精神壓力。

台中地院近日審結，認定丈夫行為已嚴重破壞婚姻互信基礎，兩造未共同生活已逾4年，客觀上已達難以維持婚姻之重大程度，且可歸責於丈夫一方，依民法規定准予離婚。

法官審酌，雙方財產與所得狀況，妻子名下財產逾千萬元、丈夫財產僅約1萬7000元，綜合考量丈夫吸毒及多次外遇等情節，判命丈夫應賠償妻子精神損害30萬元，仍可上訴。

精華 FAQ

  • 妻子主張丈夫婚後與多名陌生男子往來、發生性行為，且長期施用毒品並感染愛滋，嚴重破壞婚姻互信，因此向法院訴請離婚並求償精神慰撫金。

  • 法官認為丈夫的外遇、吸毒與相關行為已嚴重破壞夫妻信任，且雙方多年未共同生活、未有夫妻之實，客觀上已達婚姻重大破裂程度。

  • 台中地院判准兩人離婚，並衡量雙方財產、所得及丈夫吸毒外遇情節後，認定丈夫應賠償妻子30萬元精神損害，該判決仍可上訴。

同志

上一則

忘付車資掛心頭一個月...台中婦人求警助尋司機還人情

延伸閱讀

牙醫、元配及小三告成一團 最新判決出爐她要賠錢

牙醫、元配及小三告成一團 最新判決出爐她要賠錢
湖北國企已婚男與情婦同居5年墮胎2次 稱「孩子不一定是我的」

湖北國企已婚男與情婦同居5年墮胎2次 稱「孩子不一定是我的」
銀髮族婚姻糾紛…妻藏兩段婚史 華男控騙婚、掏空公司

銀髮族婚姻糾紛…妻藏兩段婚史 華男控騙婚、掏空公司
遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
陽明交大林姓教授今下午持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，林遭警方開槍制伏，送醫治療中，行凶動機不明。(圖／截自林姓教授個人網頁)

密大博士畢業美籍教授 20多刀砍死連襟

2026-07-14 09:13
高雄市已故呂姓夫婦生前立遺囑指定由次子繼承房地，但次子繼承後未補償，被兄弟姊妹提告後出售房地，贈與妻子370萬元台幣。高雄家事法院判決撤銷贈與，給付手足三人各232萬餘元；可上訴。（本報資料照片）

遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

2026-07-14 02:23
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。（本報系資料照）

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

2026-07-16 08:40
知名大學陳姓美籍教授闖入新竹市某樂器行殺人，遭警方開槍制伏。(圖／民眾提供)

男闖樂器行殺妹夫遭警制伏 凶嫌竟是知名大學美籍教授

2026-07-14 08:52

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢