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綠中評委結果出爐 邱志偉順利接棒賴瑞隆 任中評會主委

記者黃婉婷蔡晉宇／台北即時報導
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掌控黨紀大權的中央評議委員會投票結果稍早出爐，隸屬菊系的立委邱志偉順利在評委互選...
掌控黨紀大權的中央評議委員會投票結果稍早出爐，隸屬菊系的立委邱志偉順利在評委互選中出任中評委主委。(記者黃婉婷／攝影)

民進黨19日舉行中常會，改選中執委、中常委、中評委等最高權力結構。掌控黨紀大權的中央評議委員會投票結果稍早出爐，隸屬菊系的立委邱志偉順利在評委互選中出任中評委主委，順利接棒投入高雄市長選戰的同派系立委賴瑞隆。

今年中評委共有13人登記角逐11席，再互選出1人出任主委，黨內普遍預估，當選安全票數至少要破50票。

此次新潮流派出立委邱志偉和沈發惠、前苗栗縣黨部執委羅婉方、台南市議員沈震東，以及隸屬鄭文燦系統的桃園市議員魏筠；綠色友誼連線代表為中執委潘新傳；湧言會代表為台北市黨部執委廖建發。

英系派出中評委周志賢、前台北市議員張茂楠，蘇系代表為前台南市黨部執委王開玹、正國會代表為台中市議員江肇國、中評委薛琇穗。高雄市議員鄭光峰雖屬湧言會，但在地方政壇也具備「親英系」與陳其邁人馬色彩，時常扮演跨派系協調角色。

根據當選結果，經同票者協調，最終由新系邱志偉、沈發惠、沈震東、魏筠；綠色友誼連線潘新傳；英系周志賢、張茂楠；陳其邁系統鄭光峰；蘇系王開玹；以及正國會江肇國、薛琇穗，共11人當選中評委。

在新系居主導性優勢下，新任中評委互選後，確認由邱志偉出任中評會主委，接棒已兩年任滿的現任中評會主委、投入高雄選戰的菊系立委賴瑞隆。

此外，全代會中也通過聘任第22屆仲裁委員會委員及第12屆廉政委員會委員。仲裁委員為洪偉勝、連元龍、陳櫻琴、翁國彥、黃帝穎、劉士豪、陳英鈐、薛欽峰、羅承宗、陳韻如、張政雄。廉政委員則為邱駿彥、陳榮隆、魏千峯、薛智仁、黃智鴻、林良榮、姚孟昌、林夙慧、陳昭華、傅馨儀、廖蕙芳。

精華 FAQ

  • 經中評委互選後，最後由隸屬新系的立委邱志偉出任中評會主委，接替已任滿的賴瑞隆，成為掌控黨紀的重要角色。

  • 最終當選的11人中，新系有邱志偉、沈發惠、沈震東、魏筠4席，另有綠色友誼連線、英系、陳其邁系統、蘇系與正國會各自分得席次。

  • 賴瑞隆已擔任中評會主委2年任滿，且目前投入高雄市長選戰，因此由同派系但在此次互選中占優勢的邱志偉接棒。

鄭文燦

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