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徐國勇拜會美官員 籲共同杜絕中國跨境鎮壓紅色恐怖

中央社台北18日電
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民進黨秘書長徐國勇（前中）13日至15日率「第3屆民進黨外交培力營」學員至美國華...
民進黨秘書長徐國勇（前中）13日至15日率「第3屆民進黨外交培力營」學員至美國華盛頓特區，期間拜會美國政府官員，也與跨黨派友台聯邦參、眾議員交流，並拜會駐美代表俞大㵢（前右2）及駐美外交團隊。（民進黨提供/中央社）

民主進步黨秘書長徐國勇近日率「第3屆民進黨外交培力營」學員拜會美國行政部門國務院、國防部官員以及美國在台協會華府總部，並在拜會過程中向美方表達憂心中國透過法律進行跨境鎮壓，盼美方重視此議題，共同杜絕紅色恐怖。

徐國勇13日至15日率「第3屆民進黨外交培力營」學員至美國華盛頓特區，期間拜會美國行政部門國務院及國防部官員、美國在台協會華府總部（AIT/W），以及與跨黨派友台聯邦參、眾議員交流，也拜會駐美代表俞大㵢及駐美外交團隊。

民進黨今天透過新聞稿指出，拜會過程中，徐國勇向美方表達深切憂心中國7月1日起實施所謂「民族團結進步促進法」，藉以進行長臂管轄及跨境鎮壓，近期已發生多起台灣人赴中失聯事件，以及全球超過萬起遭中國政府聲押或逮捕的案例，日前也發生媒體人矢板明夫遭跨境鎮壓攻擊的事件。

徐國勇呼籲美方重視此議題，共同杜絕紅色恐怖，捍衛台灣人民堅持民主自由的意志與權利。

針對台美國防合作及反對黨刪除相關預算，徐國勇說，無人機是台灣發展不對稱戰力的重點，面對中國持續加大的文攻武嚇，台灣必須強化自我防衛，此前國防特別預算未納入無人機等項目，雖立法院在野黨提出由經濟部主管的版本，但經濟部負責產業鏈發展，恐無法滿足國防部的實戰建軍需求，軍用無人機涉及作戰規劃與建軍備戰，應由國防部負責。

徐國勇說，特別預算具備跨年度資源配置的彈性，能確保國軍穩定取得裝備，並提升國內廠商研發與量產意願，避免每年審查的不確定性與預算排擠，在野黨提出使用年度預算不符現實需求。

為了解在美台灣人對台美關係的貢獻，徐國勇與訪團也參訪台灣人公共事務會（FAPA）華府總部，並與哈德遜研究所（Hudson Institute）、美國全球戰略公司（AGS）、布魯金斯研究院（Brookings Institution）、戰略與國際研究中心（CSIS）、外交關係協會（CFR）、美國優先政策研究所（AFPI）及全球台灣研究中心（GTI）等華府多所智庫專家學者交流，針對台美關係的發展進程交換觀點。

徐國勇指出，今年是民進黨重啟外交培力營第3年，他親自帶團旨在展現民進黨重視栽培新世代國安外交幕僚，也期盼透過與美方官員、智庫直接接觸，讓青年政治工作者實地理解台美關係運作，促進台美關係的世代交替與永續發展。（編輯：謝佳珍）1150718

精華 FAQ

  • 徐國勇率第3屆民進黨外交培力營學員訪問華府，拜會美國國務院、國防部與AIT華府總部，並與跨黨派友台議員及多所智庫交流，也拜會駐美代表處團隊。

  • 徐國勇表示，憂心中國以所謂「民族團結進步促進法」進行長臂管轄與跨境鎮壓，並提到台灣人赴中失聯、全球聲押逮捕案例及媒體人遭攻擊事件。

  • 他認為無人機是台灣發展不對稱戰力的重點，軍用無人機應由國防部負責規劃建軍，而非僅由經濟部主管；並主張以特別預算確保採購、研發與量產穩定。

民進黨 國防部 華府

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