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男子點蚊香餘燼釀大火 妻兒命喪火窟 鄰戶提告求償屋損

記者邵心杰／台南即時報導
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台南高分院表示，孫因不慎失火燒燬自己住宅及延燒鄰宅，並造成配偶、兒子死亡，行為後...
台南高分院表示，孫因不慎失火燒燬自己住宅及延燒鄰宅，並造成配偶、兒子死亡，行為後始終坦承犯行，判他緩刑3年，自判決確定6個月內支付鄰戶100萬損害賠償。記者李宗祐／翻攝

孫姓男子夫妻及兒子同住嘉義市3層透天厝，去年7月間疏未注意未將驅蚊用蚊香熄滅即就寢，餘燼引燃紙板及沙發，他提水欲滅火無效後逃生，火勢延燒鄰戶，妻兒命喪火窟，一審認他犯過失致人於死罪判6月，檢方認他未賠償鄰戶而上訴，二審則判他6個月內支付鄰戶100萬（新台幣，約3.3萬美元）損害賠償。

檢方起訴，孫於去年7月27日晚間7時許，將艾草蚊香放在鐵製底座上並在下方鋪墊紙板，置放在1樓客廳沙發旁點燃驅蚊，疏未注意未將蚊香熄滅即前往1樓房間內就寢，當晚10時25分許因蚊香餘燼引燃紙板、沙發，他在房間內發覺有異味及聲響而到客廳查看，發覺沙發起火即提水欲滅火而無效，往屋外逃生。

而火勢自客廳往上蔓延，並延燒至毗鄰戶且燒毀該屋1樓車庫、遮雨棚、電動門等物及4樓全部，再波及其他2戶。

同時，這場火警並造成與孫同住2樓房間兒子、3樓房間內妻子均逃生不及，妻兒全身燒燙傷死亡。經嘉義市消防局據報到場搶救，才將火勢撲滅。

據消防局火災原因調查鑑定書指出，起火戶為孫住處1樓客廳西側南端附近空間首先起燃，起火原因以遺留火種（艾草蚊香）不慎引燃可能性較大。一審認孫犯過失致人於死罪判刑6月，可易科罰金，緩刑2年。

然而，檢方不服上訴，指孫迄未賠償毗鄰戶損害，難認他有賠償誠意，原判決量處6月刑，並宣告緩刑2年，並不適當。

台南高分院指出，孫迄未賠償毗鄰戶損害，也未提出具體賠償方案，原判決遽以他有意賠償其損失，宣告緩刑，並不恰當。

台南高分院表示，孫因不慎失火燒燬自己住宅及延燒鄰宅，並造成配偶、兒子死亡，行為後始終坦承犯行，並與其他2名被害人達成和解，且於審理時，提出願先賠償毗鄰戶200萬元且已匯款完畢。

台南高分院認為，經此偵、審程序教訓，孫應知警惕，諒無再犯之虞，且檢察官及毗鄰戶告訴代理人於審理時均表示同意對孫宣告緩刑，諭知緩刑3年，並自判決確定日起，6個內向毗鄰戶支付損害賠償100萬元。

精華 FAQ

  • 孫姓男子將艾草蚊香放在鐵製底座上，下面還墊紙板後點燃驅蚊，卻未先熄滅就去睡覺，最後餘燼引燃紙板與沙發，釀成住家大火。

  • 火勢從1樓客廳延燒到整棟住宅及鄰戶，造成孫的妻子與兒子逃生不及死亡，也燒毀鄰屋1樓車庫、遮雨棚、電動門與4樓，並波及另外2戶。

  • 台南高分院認為孫已坦承犯行、與部分被害人和解，且願先賠鄰戶200萬元，因此改判緩刑3年，並要求他在判決確定後6個月內賠鄰戶100萬元。

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