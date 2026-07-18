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巴紐關閉台代表處 林佳龍：檢視天然氣採購因應

記者李人岳／台北即時報導
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巴布亞紐幾內亞無預警宣布立即關閉台駐巴紐代表處，外交部長林佳龍表示，台灣每年向巴...
巴布亞紐幾內亞無預警宣布立即關閉台駐巴紐代表處，外交部長林佳龍表示，台灣每年向巴紐採購120萬噸天然氣，並非沒有經濟往來，台方將檢視對巴紐的天然氣採購，採取必要因應作為。(本報系資料照)

巴布亞紐幾內亞日前無預警宣布立即關閉台灣駐巴紐代表處，台外交部長林佳龍今天表示，絕不接受片面作為，他指出，台灣每年向巴紐採購120萬噸天然氣，並非沒有經濟往來，台方將檢視對巴紐的天然氣採購，採取必要因應作為。

林佳龍重申，巴紐片面關閉台代表處過程中，並未徵詢台方，台方除表達抗議也進行交涉。他指出，美國國務院認為，巴紐片面的行動不但破壞區域的情勢，也是北京對台灣與全球夥伴展開恐嚇的新例證。

林佳龍強調，巴紐政府內部對於關閉台灣代表處意見不一致，巴國去年對台巴雙邊關係的檢討，也尚未完成。台灣與巴紐的關係並非其部分官員所言，沒有經濟來往。

他舉例，台灣採購將近巴紐1/3的天然氣，每年超過120萬噸，占其國家收入很大部分。台灣設代表處對巴紐很重要，盼望透過「榮邦計畫」技術團，協助發展巴紐的農漁業、經濟發展，創造當地工作機會。

林佳龍說，台方會與友盟國家溝通協調，一起面對新型態的威脅。另外，外交部已舉行應變會議並檢視雙方的經濟往來、天然氣的採購，並採取必要的因應作為。

另一方面，外交部決定從今年8月1日起停止柬埔寨國民適用有條件式免簽及「觀宏專案」等各項入境台灣的便利措施。林佳龍強調，外交是基於平等的雙邊關係，但柬埔寨對台灣並沒有相對平等對待，且這幾年來柬埔寨附從中國，甚至扭曲一個中國觀點，已經傷害台灣主權、國家利益。

他並指出，柬埔寨大規模詐騙已經傷害台灣，因此先停止柬埔寨國民入境台灣便利措施，希望柬方面對檢討並且與台灣諮商；外交部仍然希望台柬平等互惠並促進人民間友善來往。

精華 FAQ

  • 內文指出，巴紐是片面、無預警且立即關閉台灣代表處，過程並未徵詢台方。林佳龍認為此舉不能接受，已由台方提出抗議並進行交涉，且美方也認為這是北京對台灣與全球夥伴施壓的新例證。

  • 林佳龍表示，外交部已召開應變會議，將檢視與巴紐的經濟往來與天然氣採購，必要時採取因應作為。台灣每年向巴紐採購超過120萬噸天然氣，並會與友盟國家溝通協調，共同面對新型態威脅。

  • 林佳龍說，外交是基於平等互惠，但柬埔寨近年附從中國、扭曲一個中國觀點，已傷害台灣主權與國家利益；加上柬埔寨大規模詐騙影響台灣，因此先停止有條件式免簽與觀宏專案等便利措施，盼柬方檢討並諮商。

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