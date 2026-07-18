AI換臉合成女同事不雅照 男子還上傳網路供人瀏覽被判刑

高雄地方法院。(本報系資料照)

高雄一名陳姓男子因與女同事發生過節，竟心生報復，利用AI軟體將女同事及其友人小薰（化名）的臉部特徵，合成至全裸及性交猥褻影像中，並大膽將這些不實性影像上傳至個人IG供人瀏覽，甚至將合成照傳送給被害人，高雄地院審理後，依違反個資法等罪，判處他有期徒刑6個月、緩刑3年。

判決書指出，陳男與被害人小芳（化名）為前同事，小薰則為小芳的朋友，陳男因細故與小芳產生嫌隙，自去年1月起，從兩人的IG下載生活照，隨後上傳至中國某AI網站，輸入「全裸姿勢」等指令，製作出多達35張的不實性影像及動態影片。

陳男又將這些影像上傳至其IG公開頁面供不特定人觀覽，甚至主動追蹤小薰，並多次將合成後的猥褻影像傳送給小薰，被害人驚見遭AI惡意換臉合成後隨即報警，全案經警方循線查獲。

法官審理認為，陳男僅因糾紛便利用科技製作不實性影像，且散布至社群平台，嚴重侵害被害人的身體隱私權與個資自主權，損害善良風俗，但審酌其犯後態度良好，且已與2名被害人達成調解並完成賠償，被害人亦具狀請求法院給予緩刑機會。

高雄地院最終依非公務機關非法利用個人資料罪，判處陳男有期徒刑6個月，得易科罰金，並宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，另命其須接受法治教育課程2場次，並提供60小時義務勞務。