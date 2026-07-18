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醫療惡霸1年叫200次救護車 踹傷急診女護理師遭羈押

記者林昭彰／新北即時報導
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輔大醫院急診室15日發生醫療暴力，1名年輕男子因癲癇送醫，診療過程對醫師口出穢言...
輔大醫院急診室15日發生醫療暴力，1名年輕男子因癲癇送醫，診療過程對醫師口出穢言並踹傷女護理師遭警方逮捕，後來他被起底是桃園地區濫用醫療資源知名惡霸，曾1年叫過200次救護車；檢察官訊後向法院聲押獲准。圖／翻攝threads

台灣輔大醫院急診室15日發生醫療暴力，1名年輕男子因癲癇送醫，診療過程對醫師口出穢言並踹傷女護理師遭警方逮捕，後來他被起底是桃園地區濫用醫療資源知名惡霸，曾1年叫過200次救護車；檢察官訊後向法院聲押獲准。

據稱24歲男子在桃園地區常聲稱癲癇、胸痛等各種理由，累計叫過650次救護車，曾經1天叫3至5次，到院又常拒絕接受檢查大鬧急診室。15日下午他搭桃園機場捷運在A8長庚醫院站疑因癲癇發作，搭救護車指定要到新北市泰山區的輔大醫院。

被攻擊的護理師描述，男子到達輔大醫院急診室之後很不配合，用「各種言語三字經辱罵、尖叫大叫、恐嚇威脅」，經處置後協助躺床休息，後來評估病況穩定可以出院，她和值班醫師到病床邊喚醒男子時，遭瘋狂飆罵三字經，還被出手用力打到肚子。

她閃避站在床尾和醫師討論商請家屬入內協助勸導時，原以為男子已睡著，卻突然抬腿狠狠往她右側肋骨胸腹部位踹踢，造成紅腫挫傷「當下的疼痛跟驚嚇，沒有辦法用言語形容」。

院方立即啟動醫療暴力機制報警，社工、警衛均進入急救室協助，男子的父親也被帶進去，卻不悅聲稱：「你們幹什麼？不要欺負我兒子喔！」警方下午4時許趕抵，經調閱監視器畫面確認男子有攻擊及辱罵醫療人員行為，依準現行犯逮捕。

後經律師陪同完成警詢，依違反醫療法、妨害名譽、傷害罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後向法院聲押獲准。

精華 FAQ

  • 內文指出，這名24歲男子在桃園地區常以癲癇、胸痛等理由叫救護車，累計約650次，甚至曾1年叫車200次，常到院後又拒絕檢查並大鬧急診。

  • 男子到院後情緒失控，對醫師和護理師口出穢言、尖叫辱罵，還先打到女護理師肚子，之後趁其不備抬腿踹向右側肋骨胸腹部位，造成紅腫挫傷。

  • 院方啟動醫療暴力機制報警後，警方調閱監視器確認攻擊行為，依現行犯逮捕男子，並以違反醫療法、妨害名譽、傷害罪移送，檢方訊後聲押獲法院核准。

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