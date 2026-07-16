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2台警赴中旅遊遭盤查 陸委會：被問台灣關鍵基礎設施

記者張鈺琪／台北即時報導
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陸委會副主委兼發言人梁文傑。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑。記者張鈺琪／攝影

陸委會副主委兼發言人梁文傑16日宣布一案例，一名現職員警與一名退休員警今年6月赴福建旅遊期間，遭中共國安人員從下榻民宿強制帶往第三地隔離訊問，並被追問台灣關鍵基礎設施的組織架構、清單及過往工作內容。梁文傑表示，2人返台後特別請陸委會呼籲，凡是在特定機敏機關任職的公務員，千萬不要前往中國，以免遭中共滲透。

陸委會16日舉行例行記者會，由梁文傑主持。梁文傑表示，政府本周接獲通報，一名現職員警及一名退休員警6月間一同前往福建旅遊，期間遭中共國安人員拘留、盤查。2人被從下榻民宿強制帶往第三地隔離訊問，對方並告知2人返台後不要向機關報告。

他指出，中共國安人員主要詢問我國關鍵基礎設施的組織架構和清單等相關資訊，也檢視2人手機是否與該機關保持聯繫。對方還詢問2人的工作內容，以及家人、小孩等狀況。

梁文傑表示，2人返台後已向機關表達，「過去不覺得去中國有什麼危險，但經歷這次被盤查、訊問後，特別請陸委會呼籲全國公務員，凡是在特定機敏機關任職者，千萬不要去中國，以免被中共滲透」。

對於2人赴中前是否受到列管，梁文傑表示，2人職級不到《兩岸人民關係條例》須由中央聯審會審查的條件，因此現職員警是依一般公務人員赴中請假程序申請，退休員警也沒有繼續受到管制。

梁文傑指出，依現行規定，警察須達一定職等以上，赴中才會由內政部等中央機關聯合審查，其他的則由各所屬機關自己把關。他說，目前法規沒辦法限制所有公務員赴中，但「根據目前的法規，我們能夠做的，我們儘量處理」。

至於陸委會上周公布的10名赴中失聯國人，梁文傑今日表示，其中一個4人團的家屬已收到失聯當事人的音訊，確認4人目前在中國被拘留中。另有1人「目前我們懷疑他是被拘留中，但是還沒有確認」。剩下的5人還沒有消息。

本報記者提問，4人被拘留是否有具體原因，近期陸委會已連2周公布國人赴中被盤查或失聯的狀況，未來是否會常態化公布相關數據，還有說明當事人是否具有特殊身分、事發地區或赴中目的等資訊。

梁文傑回應，陸委會未來會定期報告所獲得的資料和訊息，但不會透露個案詳情，有些涉及當事人隱私，也有些是家屬的要求。「但是我們會區分成幾種類型（來公布），例如詐欺犯罪、其他犯罪、宗教案件和國安案件。大家從我們公布的數字就可以看得到。」至於這4人遭拘留的原因，由於失聯當事人沒有跟家屬說明，所以政府目前還沒辦法把案件歸類。

梁文傑指出，家屬是接到失聯當事人來電，才確認4人被拘留。過去兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議正常運作時，「我們如果有失蹤的案例，會由我們的警政機關和對岸的對口單位，去確認這些失蹤的人口目前的狀況，是真的找不到，還是在某個地方被拘留」。

不過，他說，現在對岸因為政治因素，「有的時候會回覆、有的時候不會回覆」，所以政府也必須透過中國的台商協會或其他管道來設法求證，「所以現在對我們來說，要做一個求證，包括去了解訊息，都是比較困難的」。

梁文傑也呼籲陸方，「這些其實是兩岸之間來往的基本需求。對岸一直講說台灣與中國之間的人流來往確實不少，正因為不少，所以對於這些失聯或失蹤的案件，我們當然有需要向你們求證。相對的，對岸如果有什麼需要的話，也可以跟我們求證，這個是兩岸之間日常來往都必須要的基本功」。

他表示，「我們希望類似這樣的事務性來往，雙方有共同需要的地方，就儘量能夠恢復正常，不要再用一些政治前提來阻撓」。

精華 FAQ

  • 陸委會表示，2人今年6月赴福建旅遊時，遭中共國安人員從民宿強制帶走，移往第三地隔離訊問，過程中還被要求返台後不要向機關報告。

  • 盤查重點集中在台灣關鍵基礎設施的組織架構、清單與相關工作內容，也檢視2人手機是否與機關聯繫，並詢問其家庭與子女狀況。

  • 陸委會呼籲特定機敏機關任職者不要前往中國，以免遭滲透；同時表示未來會定期公布失聯與拘留案件類型，但不揭露個案細節，以兼顧隱私與家屬意願。

中共

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