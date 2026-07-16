黃國昌爆料「雙城論壇喝到醉倒」 梁文傑：倒楣被狗咬

陸委會副主委梁文傑回應黃國昌指他「在上海喝到醉倒在飯店大廳」，稱「就當作是倒楣被狗咬」。記者陳湘瑾／攝影

民眾黨 主席黃國昌 15日爆料陸委會副主委梁文傑在擔任台北市議員期間，曾赴上海雙城論壇 時外出喝酒，喝到醉倒在飯店大廳，甚至需要國台辦人員照顧。梁文傑16日在陸委會例行記者會後表示，黃國昌用道聽途說來指控是非常荒謬的，「就當作是倒楣被狗咬到了」。

有關民眾黨青年團啟程訪問中國，民眾黨主席黃國昌15日表示，此行就是正常且平凡的參訪，自己沒有什麼特別的指示，「我只有叮囑團進團出，晚上回到飯店好好休息」，不要像某位台北市前議員，自行跑去喝酒醉倒在飯店大廳，「我如果沒有記錯，他的名字叫做梁文傑。」

針對黃國昌的說法，梁文傑15日已在其社群平台上Threads表示，「莫名其妙！每天應付對面都來不及，還要應付國內的口水」。

為回應媒體關注，梁文傑在16日陸委會例行記者會後接受媒體訪問時直白回應黃國昌的說法，「胡說八道」。

梁文傑提到，想想就知道，去中國喝醉、倒在酒店大廳，根本就沒有這回事，不知道黃國昌是從哪邊道聽途說來的，用道聽途說來指控是非常荒謬的。

他並指，也有一些傳聞，說柯文哲以前訪問中國，還有「飯後甜點」、「花名冊」，「我都不會用這種道聽途說的說法去指控別人，這是有基本文化素養的人應該有的基本態度」。

梁文傑也提到，黃國昌說他不造謠，可是他也沒有去上海，他也不在那邊。他對自己在場的事情都造過謠，他出書的內容就已經被很多人指出他造謠。

至於是否會對黃國昌提告或要求道歉，梁文傑僅表示，「就當作是倒楣被狗咬到了」。