我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC直言英格蘭近60年最痛苦敗仗 災難性戰術給阿根廷可乘之機

「刷了牙還是口臭」或因口呼吸 10個自我檢測

新竹市還清百億零負債 網酸：擋綠營財路

記者黃羿馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新竹市長高虹安表示，上任後責成市府積極開源節流，已提前清償100億公共債務，成為...
新竹市長高虹安表示，上任後責成市府積極開源節流，已提前清償100億公共債務，成為30年來首度達成零負債。（圖／新竹市政府提供）

新竹市政府昨天宣布，已提前清償受「公共債務法」債限管制的100.17億（台幣，下同，約3.11億美元）公共債務，成為30年來首度達成零負債，市民人均負債也降為零。市府表示，未來將把財政空間優先投入育兒、長照及重大建設，持續推動各項市政。有網友則發文嘲諷，「擋了綠營財路難怪被辦」。

新竹市長高虹安表示，上任時承接受「公共債務法」債限管制的公共債務達100.17億元，市府在財源有限下嚴守財政紀律，秉持務實、負責任施政，終於暌違30年達成零負債，市民人均負債也由2萬2139元降至零元，為未來世代奠定健全財政基礎。

高虹安進一步指出，上任後責成市府積極開源節流、嚴控舉債並靈活調度資金，逐步改善財政。減債成果也獲中央肯定，市府在財政部地方政府債務管理考核中，2025年度由甲等晉升為優等、全國第三名，2026年度再度蟬聯優等，並獲丙組第二名。

她表示，財政改善將增加市府施政空間，未來將繼續落實先前宣布的推動育兒津貼加碼、長輩健保補助、敬老愛心卡點數提升、免費營養午餐及生生喝鮮奶等政策，持續提升市民福利與生活品質。

市府表示，零負債是城市永續發展重要起點，未來將持續嚴守財政紀律、審慎運用預算，在穩健財政基礎下推動教育、社福、交通及重大建設，打造幸福宜居、永續發展的科技城市，讓市民共享城市建設與發展成果。

另一方面，粉專「釣叟‧第三方觀點」反諷綠營「有錢不分『自己人』？準備『土城找安』囉！」，「有錢不拿去養網軍、打點媒體關係、照顧樁腳小吃店、培養自己的勢力，結果都拿去清償債務？四年就把百億負債還清？」「這麼沒有遠見的市長，年底一定要用選票教訓」。

PTT網友表示「不會蓋公園就滾」、「這不抓起來，大家怎有油水抽」、「太會做事了，某黨不愛」、「狗檢：可以抓了」、「不要小看沒負債，高雄利息很恐怖的」、「擋一堆綠友友樁腳財路很氣」。

精華 FAQ

  • 新竹市政府宣布已提前清償受公共債務法管制的100.17億元公共債務，成為30年來首度達成零負債，市民人均負債也正式降為0元。

  • 高虹安表示，上任後市府在財源有限下嚴守財政紀律，透過開源節流、嚴控舉債與靈活調度資金逐步改善財政，最終完成減債並獲中央考核肯定。

  • 市府表示，未來會優先投入育兒津貼加碼、長輩健保補助、敬老愛心卡點數提升、免費營養午餐與生生喝鮮奶等政策，並持續推動教育、社福、交通及重大建設。

財政部 長照 高虹安

上一則

25.8%本業虧損仰賴業外貼補 林口長庚9連霸最賺醫院

下一則

伯恩斯批川普對中軟弱 特別是對台軍售只給模稜兩可答案

延伸閱讀

日債殖利率飆30年來最高 市場擔心高市早苗2.3兆美元支出計畫加劇負債

日債殖利率飆30年來最高 市場擔心高市早苗2.3兆美元支出計畫加劇負債
曼達尼、議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼

曼達尼、議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼
毛利誠角逐鑽石吧市議員 選情升溫 民選官員、僑團相挺

毛利誠角逐鑽石吧市議員 選情升溫 民選官員、僑團相挺
日本2026最大破產案 支付代行商全東信負債7.7億元

日本2026最大破產案 支付代行商全東信負債7.7億元

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受