我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周麟被發現陳屍租屋處 曾傳他牽線認識高凌風 金友莊回應

野火濃煙+熱浪 紐約市府籲優先避暑並留意空氣品質

超萌…6隻黑腳企鵝成功孵化 北市動物園爆發「寶寶潮」

記者洪子凱／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園...
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。孵化後的企鵝寶寶們目前由保育員代理哺育，待黑腳企鵝寶寶們換下保暖的灰絨毛後，就會加入企鵝館的大家庭和遊客見面。

園方表示，黑腳企鵝是唯一一種分布於非洲的企鵝，生活在南部非洲沿岸，但近幾十年來，因為海洋汙染、環境變遷及人為干擾等，讓黑腳企鵝的覓食與溝通變得不易，造成野外族群大量減少，被國際自然保育聯盟紅皮書列為瀕危物種。

動物園近年來為提高企鵝雛鳥的育成率，動物園採用人工孵化、育雛，成功迎來許多黑腳企鵝新成員，自5月中旬到6月底陸續傳來好消息，已經有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化，由4對不同親鳥誕下。

第一隻破殼的黑腳企鵝寶寶如今已一個多月大，體型明顯比其他企鵝寶寶大上許多，也開始換毛，最小的企鵝寶寶是6月22日破殼，剛出生時還不到一個手掌大，不時發出討食聲，模樣十分可愛。

園方說，黑腳企鵝寶寶們在孵化室破殼後目前成為企鵝幼兒園的企鵝館作業區，由保育員進行人工哺育，需要每天多次地把企鵝寶寶抱出來秤體重、觀察外觀及活力，並依照企鵝寶寶的體型大小餵食魚肉塊或是魚肉泥，盡可能地細心照料。

大約三個月大時，會褪去保暖的淺灰色絨毛，換上適合下水的灰黑色貼身羽毛，進入亞成鳥階段，保育員會判斷每隻寶寶的游泳能力、進食技巧及健康狀況，才會開始讓牠們慢慢適應融入大群體。

園方說，動物園溫帶區的黑腳企鵝個體數已超過40隻，是個非常熱鬧的大家庭，今年暑期的周六夜間延長企鵝館也有開放，園方透露今年7月起國立海洋科技博物館的海洋劇場也將上映一部以黑腳企鵝為主角的生態紀錄片「一個愛的故事」，影片呈現黑腳企鵝們在陽光明媚的非洲茁壯、成長、尋找真愛，不妨跟著它們的故事，一起聆聽企鵝們的愛情故事。

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園...
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園...
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園...
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園...
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園...
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園...
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園...
台北市立動物園溫帶動物區的黑腳企鵝，今年迎來一波寶寶潮，為了提高雛鳥的育成率，園方透過人工孵化技術，陸續有6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化。圖／動物園提供

精華 FAQ

  • 園方自5月中旬到6月底，透過人工孵化技術陸續迎來6隻黑腳企鵝寶寶，分別由4對不同親鳥誕下，顯示繁殖與育成成果相當不錯。

  • 黑腳企鵝分布於南部非洲沿岸，近年因海洋汙染、環境變遷與人為干擾，讓牠們覓食和溝通更困難，野外族群因此大量減少。

  • 企鵝寶寶目前由保育員人工哺育，每天量體重、觀察狀況並餵食魚肉塊或魚肉泥；約3個月大換羽後，才會慢慢融入企鵝館大家庭。

上一則

交談15秒後…台教授持刀狂砍連襟30多刀 犯案前畫面曝光

延伸閱讀

棕蜘蛛猴打鬧到跳水脫逃 台北市動物園：非遭霸凌

棕蜘蛛猴打鬧到跳水脫逃 台北市動物園：非遭霸凌
蜂鳥來了

蜂鳥來了
籠門不該鎖？貴港動物園洪水3獅溺死 園方：人命為先

籠門不該鎖？貴港動物園洪水3獅溺死 園方：人命為先
朱䴉從7隻到1.2萬 陝西小縣花45年創保育奇蹟

朱䴉從7隻到1.2萬 陝西小縣花45年創保育奇蹟

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票
梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」

梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」