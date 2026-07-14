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中國民族團結法 陸委會：兩岸交流政治風險升高

中央社台北14日電
陸委會副主委沈有忠。（本報系資料照）
陸委會副主委沈有忠。（本報系資料照）

中國「民族團結進步促進法」實施，台陸委會副主委沈有忠今天表示，未來兩岸交流相關活動恐都得符合「民族團結」，這樣的作法增添兩岸交流不確定及政治風險。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心下午在台大校友會館舉辦「民族團結進步促進法對兩岸交流的影響座談會」，沈有忠與會。

沈有忠於會上表示，這部法律是中國近年來企圖對台灣長臂管轄、跨境鎮壓的法律化、制度化、常態化，這樣的作為會破壞兩岸關係現狀，同時對於台灣的國家安全與社會安定構成挑戰。

他說，民族團結進步促進法內容模糊，被賦予域外管轄效力，把中國的政治管轄與思想控制延伸全球，得以對海外民主自由人士跨境鎮壓，這樣子的法律公布後，已在短時間內引起日本、美國、歐洲議會等國際社會高度憂慮。

沈有忠說，政府主張兩岸健康有序交流，中國實施這部法律後，將為兩岸交流增添陰影與更多不確定性。中國透過這部法律得以賦予兩岸交流政治性目的，使得統戰更加明確化、制度化。

他擔憂，未來舉辦兩岸交流相關活動，倘若沒有符合、執行所謂的「民族團結」，將有可能被究責；在這樣的情況下，所有的兩岸交流活動都可能被要求「促進團結和統一」，使得兩岸交流蒙上政治風險。

沈有忠強調，這部法律對於中國境內來說，是一部建立中國領導人習近平一人集權領導的法律；對外來說，是一部跨境鎮壓、破壞人權、干涉他國民主治理的法律；對於兩岸來說，讓兩岸交流淪為統戰化，甚至是「進行強制統一」、「跨境鎮壓合法化」。

精華 FAQ

  • 沈有忠表示，該法內容模糊且具域外管轄效力，可能讓兩岸交流活動被要求符合「民族團結」與統戰目的，若未配合還可能被究責，因此增添政治風險。

  • 他認為，對中國境內而言，這是鞏固習近平集權領導的法律；對外則是跨境鎮壓、破壞人權與干涉他國民主治理的工具，具強烈政治控制色彩。

  • 陸委會擔心，未來舉辦兩岸交流活動若未符合所謂民族團結要求，可能被要求促進統一，甚至面臨追責，導致交流被統戰化並蒙上更大政治陰影。

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