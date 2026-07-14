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報告：台灣居烏克蘭第3大電池供應國 打入無人機市場

中央社記者趙敏雅台北14日電
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台灣國科會轄下智庫DSET發布報告指出，根據烏克蘭海關數據，台灣於2025年躍升為烏克蘭第3大電池供應國；另據與台灣電池業者訪談，台灣目前已有廠商每月持續向烏克蘭供應500萬至700萬顆無人機用電池芯，顯示台灣電池產品已踏足國際無人機市場。

科技、民主與社會研究中心（DSET）能源韌性組今天發表報告「驅動抵抗：台灣無人機電池供應鏈自主生產的機會與挑戰」，檢視台灣無人機電池產業的出口機會與挑戰。

報告指出，儘管中國長期主宰全球無人機電池市場，但台灣無人機電池產業已於近年取得重要進展，在2024年至2025年間，台灣無人機產業對中國電池芯的依賴約從70%降至50%。

報告進一步說，台灣電池芯與模組製造技術與量能於近年穩定提升，目前台灣的電池芯年產能約達9.41GWh，並在特定應用領域（如消費性電子產品）的電池模組組裝具有領先地位。

報告統整，依烏克蘭海關統計數據，台灣在2019年名列烏克蘭第24大電池供應國，2025年已躍升至第3名，僅次於中國與越南；2026年第1季度，台灣已向烏克蘭出口價值共約1185萬美元的電池。

報告指出，訪談台灣電池業者資料顯示，台灣目前已有廠商每月持續向烏克蘭供應500萬至700萬顆無人機用電池芯，並以供應高能量密度、可適應烏克蘭冬季低溫環境的NMC鋰電池為主。

不過，報告示警，台灣雖有具國際競爭力的鋰電池下游製造量能，但更上游的供應風險仍存在，包含正極活性材料（CAM）、前驅體（pCAM）、負極活性材料（AAM）以及電池級精煉礦物等環節，仍由中國高度主導。去年中國分別祭出相關材料加工技術、電池芯與前驅物的出口管制，並制裁台灣多家國防相關公司，反映依賴中國供應鏈的風險。

報告建議，政府應在現行無人機電池去紅化政策基礎上，進一步推動電極材料國產化或去紅化，協助台灣電池芯廠商對接國際非紅市場。具體而言，台灣可透過制定階段性汰除中國製電極材料的採購策略，並透過推動生產規格標準化、匯集高規格電池市場需求，逐步擴大內需與出口市場規模，進而串連上下游電池產業，建立更有韌性的無人機電池供應鏈，降低對中曝險。

精華 FAQ

  • 依烏克蘭海關數據，台灣在2025年已升至第3大電池供應國，僅次於中國與越南；2026年第1季度對烏出口電池金額約1185萬美元，顯示出口動能明顯增加。

  • 報告訪談顯示，台灣已有廠商每月持續向烏克蘭供應500萬至700萬顆無人機用電池芯，主打高能量密度、可適應冬季低溫的NMC鋰電池，已切入國際戰場需求。

  • 報告指出，CAM、pCAM、AAM與電池級精煉礦物等上游仍由中國主導，存在出口管制與制裁風險；因此建議推動電極材料國產化或去紅化，並以標準化擴大內外需。

烏克蘭 無人機

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