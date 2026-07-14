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男闖樂器行殺妹夫遭警制伏 凶嫌竟是知名大學美籍教授

記者王駿杰／新竹即時報導
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知名大學陳姓美籍教授闖入新竹市某樂器行殺人，遭警方開槍制伏。(圖／民眾提供)
知名大學陳姓美籍教授闖入新竹市某樂器行殺人，遭警方開槍制伏。(圖／民眾提供)

40多歲美國籍林姓男子今天下午不明原因持刀闖入新竹市一間樂器行，狂砍40多歲妹夫、紀姓男店長10多刀後準備逃逸，警方獲報趕抵制伏行凶男子的畫面曝光，可見警方喝斥男子放下刀，但男子不從，隨即遭開4槍制伏倒地。據了解，行凶男子是北部某知名大學陳姓教授，行兇原因仍待釐清。

影片來源：聯合新聞網

新竹市警方下午接獲樂器行員工報案，出動大批警力到場處理，有民眾拍到多名員警就站在案發的樂器行門口外，涉嫌持刀殺人的行凶男子則站在樂器行內門口，左手仍拿著藍波刀，員警對著男子不斷喝斥，要求「刀放下」、「丟旁邊」。

但男子疑似不從，還準備逃逸，現場員警接著對著男子腿部連開4槍，男子中彈後隨即倒在樂器行門口台階不斷哀嚎，多名員警見狀立刻上前制伏，加派警力也趕抵，將男子制伏戒護送醫。

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據了解，行凶者是40多歲美國籍林姓男子，他在北部某知名國立大學任教，為教授職，被害者是他的妹夫。至於為何林男闖入樂器行朝妹夫狂砍多刀致命，其行凶動機為何還有待進一步釐清。警方指出，遭砍多刀的紀男傷重不治，檢警預計明天相驗，林男中彈後生命徵象穩定，仍待近一步詢問釐清案情。

精華 FAQ

  • 40多歲美籍林姓男子下午持刀闖入新竹市樂器行，朝40多歲妹夫兼店長紀男狂砍10多刀，準備離開時被趕到的警方喝斥並開槍制伏。

  • 員警到場後要求男子把刀放下、丟到旁邊，但他疑似不從且準備逃逸，警方隨即朝腿部連開4槍，嫌犯中彈倒地後被立刻上前壓制戒護送醫。

  • 據了解，林男是北部某知名國立大學任教的美籍教授，死者則是他的妹夫。紀男傷重不治，檢警預計明天相驗，行兇原因仍待進一步釐清。

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