批藍白卡關總預算319天 將再創兩年度總預算同時審查紀錄

民進黨。圖／聯合報系資料照

今年度總預算延宕至今319天，民進黨 發言人、立委李坤城13日表示，藍白惡意拖延審查、無理凍刪預算，逾319天未審完總預算，已刷新國會延宕審查新紀錄。而明年總預算又將在8月底送交立法院，在藍白尸位素餐、只為政治惡鬥的行徑下，恐再創「兩年度總預算同時審查」的不堪紀錄。

李坤城表示，行政院早在去年8月29日就將今年度總預算案送交立法院，藍白兩黨卻不斷惡意拖延審查，至今已逾319天未審完，寫下國會最難堪一頁。其中，立法院8個委員會僅有財政與司法委員會完成審查，竟有高達6個委員會尚未審竣。藍白立委坐領人民納稅錢，強行通過史上最長延會，卻正事不做、預算不審，讓社福民生經費將成為惡鬥犧牲品。

李坤城指出，藍白不只延宕審查，還惡意大幅刪凍各部會預算。國民黨 立委翁曉玲不僅提案大幅刪減文化部媒宣費，更以複製貼上方式，對多達13個部會預算下重手，甚至刪減至0元，還揚言第二輪審查預算時還要再刪。如此粗糙的審議方式，完全不是理性監督，而是傲慢粗暴的政治惡鬥。

李坤城表示，今年的總預算還沒審完，依照《預算法》規定，明年的總預算又將在8月底送交立法院，恐再創下「兩年度總預算同時審查」的紀錄。藍白立委只為惡鬥，不惜癱瘓國家正常運作、犧牲人民福祉，屢屢創下令人無法接受的不堪紀錄。