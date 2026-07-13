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批藍白卡關總預算319天 將再創兩年度總預算同時審查紀錄

記者黃婉婷／台北即時報導
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民進黨。圖／聯合報系資料照
民進黨。圖／聯合報系資料照

今年度總預算延宕至今319天，民進黨發言人、立委李坤城13日表示，藍白惡意拖延審查、無理凍刪預算，逾319天未審完總預算，已刷新國會延宕審查新紀錄。而明年總預算又將在8月底送交立法院，在藍白尸位素餐、只為政治惡鬥的行徑下，恐再創「兩年度總預算同時審查」的不堪紀錄。

李坤城表示，行政院早在去年8月29日就將今年度總預算案送交立法院，藍白兩黨卻不斷惡意拖延審查，至今已逾319天未審完，寫下國會最難堪一頁。其中，立法院8個委員會僅有財政與司法委員會完成審查，竟有高達6個委員會尚未審竣。藍白立委坐領人民納稅錢，強行通過史上最長延會，卻正事不做、預算不審，讓社福民生經費將成為惡鬥犧牲品。

李坤城指出，藍白不只延宕審查，還惡意大幅刪凍各部會預算。國民黨立委翁曉玲不僅提案大幅刪減文化部媒宣費，更以複製貼上方式，對多達13個部會預算下重手，甚至刪減至0元，還揚言第二輪審查預算時還要再刪。如此粗糙的審議方式，完全不是理性監督，而是傲慢粗暴的政治惡鬥。

李坤城表示，今年的總預算還沒審完，依照《預算法》規定，明年的總預算又將在8月底送交立法院，恐再創下「兩年度總預算同時審查」的紀錄。藍白立委只為惡鬥，不惜癱瘓國家正常運作、犧牲人民福祉，屢屢創下令人無法接受的不堪紀錄。

精華 FAQ

  • 內文指出，今年度總預算自行政院去年8月29日送交立法院後，至今已延宕319天仍未審完，刷新國會延宕審查的新紀錄，也被批評是國會最難堪的一頁。

  • 李坤城指控藍白惡意拖延審查，還以粗糙方式大幅刪凍各部會預算，甚至有委員會預算被刪到0元。他認為這不是理性監督，而是政治惡鬥，恐傷害社福與民生經費。

  • 因為今年度總預算至今尚未審完，依《預算法》規定，明年總預算又將在8月底送交立法院。若審查持續延宕，就可能同時卡著兩個年度總預算，形成不堪紀錄。

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