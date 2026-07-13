台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元
財政部上周數據顯示，沙烏地阿拉伯上月向台灣採購了價值4,720萬美元的無人機，創下自2023年6月來任何國家單月最高採購金額，顯示台灣剛萌芽的無人機產業對買家日益具有吸引力。
彭博資訊報導，目前並不清楚沙國打算如何使用這些無人機，其重量平均介在7至15公斤；這個量級的無人機可用於一系列工業和軍事用途。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，這些無人機大多可能用於偵察。
自從看到烏克蘭如何在俄烏戰場上使用無人機，台灣已積極發展無人機產業。由於擔心中國對台灣採取武統，以及擔心解放軍部署先進無人機能力，台灣對該產業的發展感到急迫性。
台灣無人機產業正把自己定位為中國的替代選項，並正和美國合作研發無人機科技。但其規模仍遠遠比不上中國，且廠商也仍面臨許多挑戰，包括國內市場有限，以及生產成本比中國對手要高。政府已頒布鼓勵出口的政策，以擴大海外需求，並進而透過規模擴大，來達到降低生產成本。
台灣去年出口價值9,340萬美元的無人機，比一年前暴增約2,000%。但據中國海關總署數據，中國去年出口的無人機共價值31億美元，比台灣高出逾30倍。捷克和波蘭原本是台灣無人機的主要買家，反映這些國家是提供無人機給烏克蘭的樞紐。
根據財政部數據，沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，成為當月最大買家，也創下自2023年6月以來任何國家單月最高採購金額。 內文指出，這些無人機平均重量介於7至15公斤，屬於可應用於多種場景的量級，包含工業用途與軍事用途；國防專家蘇紫雲則認為，其中多數可能用於偵察。 台灣因烏克蘭戰場經驗與對中國威脅的憂慮，加速發展無人機產業，但受限於國內市場小、成本高，因此政府鼓勵出口、擴大海外需求，以降低生產成本並提升競爭力。
精華 FAQ
根據財政部數據，沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，成為當月最大買家，也創下自2023年6月以來任何國家單月最高採購金額。
內文指出，這些無人機平均重量介於7至15公斤，屬於可應用於多種場景的量級，包含工業用途與軍事用途；國防專家蘇紫雲則認為，其中多數可能用於偵察。
台灣因烏克蘭戰場經驗與對中國威脅的憂慮，加速發展無人機產業，但受限於國內市場小、成本高，因此政府鼓勵出口、擴大海外需求，以降低生產成本並提升競爭力。
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