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喝酒喝到重殘 台男2度告父母 要求「每月給1萬養我」

記者賴香珊／南投即時報導
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南投司法大廈。(本報系資料照)
南投司法大廈。(本報系資料照)

南投39歲男子嗜酒喝到離婚，還常鬧事，父母多次善後，喝到肝硬化併腦病變，領到極重度身障證明後，竟以無法工作，打官司要求父母，兩人每月合出1萬元(新台幣，約333美元)養他，遭法院駁回後不死心，又提抗告，法官見證據認為他行動自如，駁回抗告。

判決書指出，該男年約40歲正值壯年，卻因喝酒成癮，喝到與妻子離婚，更因此在前年4月因酒精性肝硬化併肝性腦病變住院，醫院開立極重度身心障礙證明，並評估6個月無法工作，由縣府協助入住康復安養機構。

該男子出院後又繼續喝酒，去年1月又喝到送急診，之後更將腦筋動到父母身上，以其身上患疾須追蹤診治，無法工作無收入為由，提出民事訴訟，要求其父母必須扶養他，兩人每月各給5000元，直到他有謀生能力為止，但遭法院駁回。

沒想到，該男仍不死心竟提抗告，他強調，他已離婚，無子女，名下無財產，因患病須長期追蹤治療，無法工作沒收入，且醫療費用不貲才抗告；而南投縣每人每月最低生活費為1萬5515元，向父母請求扶養費，兩人暫以1萬元計算即可。

該男父母則表示，兒子出院後還天天喝酒，而且兒子從未扶養過他們，甚至常年在外喝酒鬧事，都是他們夫妻倆在善後，如今兩人已年邁，身心俱疲，已無力扶養兒子，並希望法官能夠依據民法將扶養義務免除。

南投地院法官認為，該男子40歲正值壯年，且兩年前還有勞保投保紀錄，且相關證據顯示他行動自如，能處理日常事務，顯非完全無工作能力，尚難認其確有不能維持生活情事，因此駁回抗告，抗告程序費用1500元也由抗告的男子負擔。

精華 FAQ

  • 他主張自己因酒精性肝硬化合併肝性腦病變，持有極重度身心障礙證明，且無法工作、沒有收入，醫療費用又高，因此向父母請求每月合計1萬元扶養費。

  • 法官認為男子雖有疾病，但年約40歲正值壯年，且證據顯示他行動自如、能處理日常事務，先前還有勞保投保紀錄，因此尚難認定他完全沒有工作能力。

  • 父母表示兒子出院後仍天天喝酒，過去也常在外喝酒鬧事，善後多由夫妻倆處理，如今兩人年邁且身心俱疲，已無力扶養，並希望法院免除扶養義務。

醫療費

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