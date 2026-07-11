綠轟台北市颱風假 蔣萬安：這次不能輕忽

颱風巴威襲台，台北市連兩天停班停課，影響台北股市休市一天；綠營立委也批評，未達停班停課標準卻宣布放假，「這樣莫名的停班停課，經濟損失要算誰的？」對此，台北市長蔣萬安 回應，他舉蘇迪勒以及艾利颱風為例，表示這一次絕對不能輕忽。

台北市10日停班停課，由於台指期夜盤9日大漲但隔天台北股市休市，不少股民在網路哀號。蔣萬安10日視察社子島抽水站時受訪，對於民進黨 立委邱議瑩表示「莫名的停班停課」？蔣萬安說，他已經說過，這一次主要面對的是25年來暴風圈最大的颱風侵襲北部地區。

他說，北市氣象團隊多次的預測，巴威颱風對於台北市可能造成的災情，相當於2015年蘇迪勒颱風，以及之前的艾利颱風，所以絕對不能輕忽這一次颱風可能對市民朋友造成的重創和影響，所以市府就是嚴陣以待，做好萬全的準備，做最壞的打算。

新黨北市議員侯漢廷在臉書指出，10日白天北部風雨不強，不少人質疑「颱風假」不妥，卻忽略了蔣萬安臉書上寫的是「防颱整備日」，希望市民做好防颱準備。

他說，面對巴威颱風「近25年來暴風圈最大的颱風之一」，避免下班時期暴風雨，讓大家做好整備，何錯之有？結果綠營竟然滑坡謬誤，稱「建議台北連放2個月」，顯然是為了反對而反對。

侯漢廷質疑，同樣是颱風停班停課，民進黨執政縣市可以，台北市就不行？他舉例2023年杜蘇芮颱風，即使未達停班停課標準，屏東縣長周春米仍以民眾安全為優先宣布停班停課，民進黨沒有人出來說「亂放假」，台南市長黃偉哲也宣布停班停課，但白天未見風雨，民進黨也沒有人出來質疑放假正當性。

侯漢廷說，周春米稱儘管未達停班停課標準，但考量到縣民在颱風天通勤風險高，因此也宣布放颱風假。

他也提及，黃偉哲當時稱如果颱風假放得早，會被說今天天氣明明不錯，為什麼要放假？如果放得晚，又會被說縣市長瞎了眼，雨下這麼大還要讓孩子冒著風雨去上課，「其實很多責任我們都擔不起」，因此一整天內如果有任何時段，包括中午以後、下午，會下大雨、淹大水或造成民眾不便及安全顧慮，都要考慮放假。

侯漢廷再舉例2024年山陀兒颱風，黃偉哲曾在風雨未達停班停課標準時宣布停班停課，民進黨照樣噤聲。高雄市長陳其邁在颱風已減弱、並以災後重建為由，宣布停班停課，沒有看到民進黨鋪天蓋地批判。

侯漢廷直言，結果輪到台北市、輪到蔣萬安，就從民進黨立委、側翼到青鳥全面出動，扣帽子、貼標籤、洗版帶風向。到底是依照防災專業？還是依照政黨顏色？請先用同一套標準檢驗自己執政的縣市，不要永遠對自己寬容，對別人苛刻。

他批，民進黨凡事只看顏色、不問是非；自己執政就護航到底，換成在野就無限上綱。嘴巴喊著理性監督，結果是毫無原則的雙重標準。