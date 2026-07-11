躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

黃姓男子企圖躲避兵役，2014年役齡期間以出國攻讀研究所名義獲准出境，卻逾期未返國接受徵兵遭通緝，直到年滿36歲、除役後才持美國護照 返台，還透過律師表示願意歸案，卻因無照駕駛遭警方盤查逮捕。台北地方法院審理，指黃男精算兵役時間才返國是「計畫通」，甚至盤算刑責一定可易科罰金，若判處得易科罰金刑度，恐讓役男誤以為「花54萬元(新台幣，約1.8萬美元)就能免當兵」，依妨害兵役治罪條例判處有期徒刑10月，不予緩刑。

法官在判決書述說當兵的艱辛，包括得服從部分長官「無腦指揮」，或是眾人熬夜爆肝「合演造假大戲」應付上級，還會因其他弟兄犯錯，被連坐要求罰抄寫青年日報三遍才能領取假單，但沒辦法，國家需要人當兵備戰，該當兵的人就得去當，雖然苦，但至少要苦的公平，「如果有人有錢可以逃到國外不當兵卻繳個罰金了事，那麼對沒錢乖乖去當兵的人要情何以堪」。

判決指出，黃男役齡屆至前申請赴國外攻讀研究所碩士班，依法可在海外就學至27歲，但他2014年1月持台灣護照出境後，就未再持台灣護照返台。

台北市文山區公所2019年寄發公文，催告黃男3個月內返國接受徵兵處理，並以郵寄及公示送達方式通知；隔年再通知他於2020年9月接受徵兵檢查，同樣完成送達程序，但黃男始終未返國，也未提出其他就學證明，滯留海外，以致無法完成徵兵程序。

台北地檢署隨後發布通緝，黃男直到2026年1月、已於前一年年底依法除役後，才持美國護照入境台灣，隔天更透過律師向北檢表示願意歸案，孰料先在同年2月7日因無照駕駛被警察盤查逮捕。

黃男偵查及法院審理時坦承犯行，法院審理認為，黃男明知自己36歲、2025年底除役，卻選在除役後不久返國，還擔心持中華民國護照入境會遭逮捕，因此改持美國護照入境，並立刻委由律師表明要歸案，顯然是經過縝密計算。

黃男急著返台享有中華民國國民才能享有的福利，例如全民健保，卻不願履行兵役義務，甚至盤算好自己最後僅會被判刑得易科罰金刑，更在庭上自稱已買好2026年4月的機票回美國。

法官認為，黃男堪稱「計畫通」千算萬算，因此絕不允許判刑得易科罰金，否則等同讓被告及其他役男產生「最多花54萬元即可免服兵役」的偏差觀念，審酌犯罪動機、手段、危害及犯後態度等情狀，判有期徒刑10月，不予緩刑。