台人口連30個月負成長 專家：補助難救生育率

內政部統計上半年新生兒數為4萬6000餘人，相比去年同期減少逾9000人，專家憂今年全年新生兒數可能首度跌到8萬人。圖為今年元旦寶寶。（本報資料照片）

內政部 統計台灣人口數截至6月底，連續卅個月負成長，其中，上半年新生兒數為4萬6000餘人，相比去年同期減少9000人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈以「連跌兩個跌停板」來形容新生兒數字三年來不斷探底，他說，全年出生數要「保9（萬）很緊繃」，可能首度跌到8萬人。

至於全國人口連續負成長，彭博資訊報導，這是連續第30個月下滑，持續期間超越新冠疫情期間的連29個月，也是二戰結束以來最久紀錄，凸顯出這個位在全球人工智慧（AI）熱潮中心的製造樞紐所面臨的人口挑戰。

內政部指出，截至今年6月底，台灣總人口2324萬3565人，與上年同月比較減少10萬3176人，與上月比較則減少9076人。

就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.29%，其次為連江縣0.28%，第三為新竹縣0.24%；人口減少最多為金門縣1.49%，其次為嘉義縣1.2%，第三為台北市1.14%。

台灣去年邁入超高齡社會，截至6月底，0至14歲人口數為263萬4717人，占總人口比率11.34%；15至64歲人口數為1584萬6907人，占68.18%；65歲以上人口數為476萬1941人，占20.49%。

就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市；15至64歲人口比率最高為連江縣；65歲以上人口比率最高則是台北市。

有關新生兒，6月出生數為7324人，上半年總計46344人，相比去年同期的5萬5375人，減少9031人。

黃建霈表示，今年全年出生數幾乎確定跌破十萬人；若要勉強保住「9字頭」，平均每月須有7500人以上，但以上半年趨勢推估，要達到九萬已相當「緊繃」，不排除今年全年出生數將首度跌入「8字頭」。

針對少子化，賴清德總統公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」共18項措施來鼓勵民眾婚育。

黃建霈表示，少子化成因複雜，除了經濟壓力外，還包括求學、就業、住房及社會氛圍等問題，政府除了發錢以外，一定要推出其他配套，並扭轉「不婚不生快樂一生」的社會氛圍。

衛福部社家署長周道君表示，行政院於今年5月已在總統指示下推出「台灣人口政策新戰略」，涵蓋減輕育兒負擔、職場彈性、婚育住宅等18項總體策略，但政策發酵需要時間，後續將透過預算支持逐步推動。

衛福部去年底成立「兒少及家庭支持署」，賴政府也陸續加碼幼托補助，並提出「0到18歲國家養」政策，盼透過提高育兒支持挽救少子化。

專家認為，光是靠補助與津貼難以扭轉低生育率，近十年國內親職教育裁處案件暴增近五倍，凸顯家庭功能持續惡化，如果未從家庭支持著手，兒家署恐將淪為另一個「發錢單位」。

賴清德總統日前宣布「0到18歲國家養」政策，將提供兒少成長津貼，每名兒少最高可領逾108萬元(台幣，下同，約3.4萬美元)。

台灣大學社會系教授薛承泰表示，目前，包括兒少成長津貼、人工生殖補助等18項催生措施，每年投入的預算超過3800億元，這些都是納稅人的錢，本質上，只是資源移轉，並不是真正提升生育率的關鍵；如果兒家署的主要功能只是發放補助，「實在大可不必」。

薛承泰指出，少子化成因複雜，除了經濟負擔、托育資源外，更涉及家庭功能、教育及勞動等面向，單靠設在衛福部底下的兒家署難以承擔，政府應成立跨部會整合平台，統籌相關政策與資源，才能真正改善少子化。

家庭功能弱化的警訊也反映在親職教育案件。

根據衛福部的統計，2024年依「兒少權法」裁處親職教育案件達2237件，較2014年的393件增加近5倍。

家庭韌性行動聯盟發起人林嘉慧表示，親職教育不足，將提高兒少犯罪、自傷等風險，政府不能只把焦點放在孩子，更要協助家庭建立照顧與支持能力。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，目前，包括疏忽照顧或者不當對待子女的家長、12歲以上未滿18歲司法少年的家長，以及爭取子女監護權的離婚父母，都可能依法接受8至50小時不等的親職教育課程。

不過，衛福部從未公布親職教育是否有效改善家庭功能，也未公開課程完成率。從裁處案件逐年增加來看，只看到政府持續開罰，卻看不到是否真正教會失職父母如何陪伴、教養孩子。

林嘉慧說，兒少問題日益多元，改善家庭功能不能只關注孩子是否接受服務，更應提升家庭支持能力。

林嘉慧建議與其持續擴大補助，不如將資源投入更前端的家庭支持措施，建立「家庭影響性評估」機制，檢視照顧者壓力、家庭溝通與修復能力，以及支持資源是否充足，讓少子化政策回到以家庭為核心的方向。