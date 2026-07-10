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迎戰巴威颱風預防性撤離9千人 台人出國「防颱」

台灣新聞組／即時報導
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民眾在風雨變大前把握時間至賣場採買，颱風天必備的泡麵被搶購一空，店員來不及補貨。...
民眾在風雨變大前把握時間至賣場採買，颱風天必備的泡麵被搶購一空，店員來不及補貨。(記者余承翰／攝影)

巴威颱風來襲，中央災害應變中心統計在全台已造成13人受傷，共8972人預防性撤離，國防部動員2萬多名官兵投入防災。今有20縣市停班停課，中午前彰化以北鐵路停駛。與此同時，颱風來襲竟引爆「提前出國潮」，大批原定今明兩天出國旅客憂心航班取消，加上部分突獲災防假的旅客搶票提前出國，全球分銷系統（GDS）湧入海量機票需求，其中熱門航線台北飛東京票價暴漲至3萬台幣，且一票難求。

中颱巴威路徑略向北修正且持續減弱，今天將劇烈影響台灣，全國20縣市和台東縣綠島、蘭嶼今停班課，僅金門和台東本島正常上班上課。氣象署陸上颱風警報範圍包含全台14縣市，彰化以北全入列，強降雨會延續到今晚，預計北部山區最大累積雨量達600至900毫米，明天颱風遠離，雨勢趨緩。

氣象署技正謝佩芸表示，颱風偏北，加上靠近台灣時暴風半徑再縮小，僅剩北海岸有被10級暴風圈籠罩危機，但7級暴風圈預估仍可能籠罩中部以北及南投、宜蘭、花蓮。她提醒，巴威這類環流明顯的颱風在靠近台灣時，容易受地形影響產生交互作用，路徑出現擺盪與偏折，有機會放慢速度、拉長影響時間。

中央災害應變中心指揮官劉世芳要求提前做好人員撤離疏散，尤其新竹縣五峰鄉及苗栗山區等為土石流紅色警戒區，應及早做好準備，各縣市撤離以花蓮縣4967人最多。

花蓮萬里溪堰塞湖昨發布紅色警戒。林保署指出，原預估最快今天下午溢流，因最新降雨預測時程延後，現階段難以確認時間；下游鳳林鎮、萬榮鄉近千居民第三度撤離，收容所雖供應冷氣、餐食，但老人家仍掛念家園。馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒，預防性撤離光復鄉1529人、收容205人。

桃園國際機場公司昨天共取消153架次航班，預估今天受颱風影響更劇烈，約760架次航班停飛。明天凌晨4時後颱風逐漸遠離，將視天候狀況陸續恢復航班起降，機場也將全力降低旅客受影響程度。

今天出現近年少見的國籍航班全日取消情況，不少原排定今天出國的旅客為了退改票焦頭爛額。由於多個縣市昨天停班停課，再加上風雨不強，不少旅客乾脆提前一天飛出國「防颱」，成為另類的颱風假現象。

中度颱風巴威影響台灣，宜蘭首當其衝，許多民眾取消周末旅遊行程，10日羅東夜市僅有...
中度颱風巴威影響台灣，宜蘭首當其衝，許多民眾取消周末旅遊行程，10日羅東夜市僅有零星人潮。(記者葉信菉／攝影)

巴威颱風來襲引爆「提前出國潮」，大批原定10、11日兩天出國旅客憂心航班取消，加...
巴威颱風來襲引爆「提前出國潮」，大批原定10、11日兩天出國旅客憂心航班取消，加上部分突獲災防假的旅客搶票提前出國，全球分銷系統（GDS）湧入海量機票需求，其中熱門航線台北飛東京票價暴漲至3萬，且一票難求。11日全台有20縣市跟綠島、蘭嶼停班停課；僅金門縣和台東本島鄉鎮市正常上班上課。 (記者季相儒／攝影)

精華 FAQ

  • 截至目前，全台已有13人受傷、8972人預防性撤離，國防部也動員2萬多名官兵投入防災。各地同步停班停課，並加強鐵路與道路管制，以降低風雨與土石流風險。

  • 花蓮縣撤離人數最多，共4967人；另外花蓮萬里溪堰塞湖與馬太鞍溪堰塞湖周邊也有居民持續撤離。新竹縣五峰鄉、苗栗山區等土石流紅色警戒區，也被要求及早疏散。

  • 因不少人擔心原訂航班受颱風取消，加上部分旅客遇到災防假，乾脆提早一天出國避颱，導致機票需求暴增。熱門航線如台北飛東京票價一度飆到3萬元，且一票難求。

國防部

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