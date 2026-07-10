福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

彭博共同創辦人與專欄作家溫以樂撰文指出，台灣的經濟規模為8,840億美元，位列全球第21名，但這個人口2,300萬人、被葡萄牙人稱作「福爾摩沙」的美麗島嶼，正展現出非凡的經濟實力。

2025年，台灣國內生產毛額（GDP）成長率為8.8%，根據彭博訪調經濟學者的中位數預期，今年成長率有望加快至9.5%，為全球平均的三倍多。這與2023年形成強烈對比，當時台灣GDP僅成長1.1%，表現並不亮眼。

台灣當前強勢的經濟表現，也贏得全球投資人關注；台股已躍居全球第五大股市，市值直追美股、陸股、日股、與港股。

台灣的崛起，得益於向美國這個人工智慧 （AI）中心出口大量的半導體與電子零件。根據彭博編彙數據，台灣1月至5月，對美國的貨品與服務外銷額為1,161億美元，勝過中國的1,042億美元，是1992年來首見；台灣對美國的外銷額也僅落後給墨西哥與加拿大。台灣出口自2024年10月開始出現前所未見的擴張，對美外銷額已較此前20年的水準增加12倍，在對美出口規模最大的前十個經濟體中，沒有任何一個能接近台灣的增幅。

台灣除了出口創高，新台幣也與星元爭奪最穩定貨幣的地位；根據彭博彙整資料，自2008年以來，台灣的通膨率在比較對象中最低，波動也最小。台灣的薪資上漲，正帶動民眾實質所得升至前所未見的水準，房地產市場也蓬勃發展，台灣公債殖利率也與瑞士競逐全球最低。

然而，當前媒體談論台灣時，幾乎從未提及這些特質。台灣的邦交國正不斷減少；而屈從中國要求、禁止台灣設立大使館的國家，數量是台灣邦交國的15倍。凡事皆可交易的美國總統川普，最近更質疑是否有必要保衛台灣。不過，這座島嶼卻掌握21世紀最重要的產品，也就是指甲大小、內含數十億個微型電子元件的矽晶片，讓美國、中國及全球其他地區都得依賴台灣。

中國是台灣主要的出口市場與投資目的地。兩岸數十年來在中國境內高度經濟整合，使中國製造業與軍工產業，恐怕將長期依賴台灣的半導體生產與管理能力。

另據彭博的供應鏈分析，美國大型晶片公司對台灣供應商的依賴也日深。市值5兆美元、總部位於加州聖塔克拉拉的輝達（NVIDIA），把總生產成本的63%，用於向台灣企業進行採購。

位於加州帕羅奧圖、市值2兆美元的博通（Broadcom），位於聖塔克拉拉、市值8,900億美元的超微（AMD），以及總部位於聖地牙哥、市值2,050億美元的高通（Qualcomm），也都把約三分之一的生產成本，用於向台灣企業進行採購。

全球市值第六大的台積電，是台美貿易的最大受益者。台積電2025年來自美國的收入達創紀錄的910億美元，占總營收74%，高於近十年的比重64%。

積體電路公司鴻勁精密去年掛牌後，今年市值勁增四倍至370億美元。根據彭博彙整的17名分析師預估，該公司今年營收可望成長75%，後續兩年再分別成長66%及65%，均高於費城半導體成分股同期的營收平均預估增幅67%、42%及22%。

市值250億美元的華邦電子，過去12個月股價上漲九倍，分析師也將其2026年營收預測上調178%，增幅是費半成分股的5.6倍。

16世紀那些葡萄牙水手，恐怕很難想像台灣如今會成為如此強大的經濟巨人。假如他們當時能預見這一切，或許不會把台灣稱作福爾摩沙，而是會把台灣喚作Prosperidade，意即「繁榮」。