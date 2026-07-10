颱風巴威逐漸靠近台灣 北部地區雨勢增強
颱風巴威襲台，氣象署表示，巴威速度穩定朝西北方向移動，目前外圍環流已經為苗栗以北地區帶來間歇性雨勢，預計11日凌晨暴風圈會進入台灣陸地。
根據中央氣象署觀測，颱風巴威晚間11時的中心位置在北緯23.2度，東經125.8度，即在台北的東南東方約480公里之處，以每小時28公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風。
氣象署技正謝佩芸表示，颱風巴威逐漸靠近台灣，風雨也會越來越明顯，預計巴威還會穩定地朝西北方向移動，11日上午將會來到台灣東北方海面上，暴風圈預計凌晨前後進入台灣陸地。
謝佩芸說，巴威11日一整天會逐漸通過北部海面，12日凌晨中心進入中國沿海，暴風圈逐漸離開本島，但馬祖仍要留意。
謝佩芸表示，目前巴威的外圍環流已經影響台灣，苗栗以北局部地區已經有間歇性降雨，隨著巴威接近，降雨將會越來越明顯。
謝佩芸表示，11日北北基桃風雨猛烈，沿海要留意12級強陣風，山區防超大豪雨，平地留意大豪雨，新竹苗栗台中及宜蘭則要留意強風豪雨，彰化以南則要留意強風與陣雨。
另外，謝佩芸說，由於巴威影響下，花東縱谷將會有焚風帶來高溫，提醒民眾要留意，而離島馬祖的狂風大雨將會持續到12日白天，要留意12級以上強陣風。
晚間11時巴威中心位於北緯23.2度、東經125.8度，約在台北東南東方480公里處，以每小時28公里速度向北北西移動，強度仍維持相當於14級風。 目前苗栗以北地區已受外圍環流影響，出現間歇性降雨。隨著颱風持續逼近，北部風雨會先增強，之後逐步擴及其他地區，降雨型態也會更明顯。 11日北北基桃恐有猛烈風雨，沿海須防12級強陣風，山區要防超大豪雨，平地留意大豪雨；新竹、苗栗、台中、宜蘭防強風豪雨，彰化以南注意強風與陣雨，馬祖則持續受強風大雨影響。
精華 FAQ
晚間11時巴威中心位於北緯23.2度、東經125.8度，約在台北東南東方480公里處，以每小時28公里速度向北北西移動，強度仍維持相當於14級風。
目前苗栗以北地區已受外圍環流影響，出現間歇性降雨。隨著颱風持續逼近，北部風雨會先增強，之後逐步擴及其他地區，降雨型態也會更明顯。
11日北北基桃恐有猛烈風雨，沿海須防12級強陣風，山區要防超大豪雨，平地留意大豪雨；新竹、苗栗、台中、宜蘭防強風豪雨，彰化以南注意強風與陣雨，馬祖則持續受強風大雨影響。
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