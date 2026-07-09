中研院院士缺額高達一半 台灣陷人才斷層

中央研究院公布第35屆院士暨名譽院士選舉結果，中研院院長陳建仁（左五）與新科院士合影。(記者林澔一/攝影)

第35屆中研院院士會議昨選出19位院士，不到足額（40名）的一半，又回到2016年以來的低迷，也顯示上屆選出28位院士的榮景只是曇花一現。2018年中研院院士陳力俊曾在院士審查會議後表示，中研院院士「十年後將會真正面臨斷層問題」，十年之期將屆，中研院院士的斷層危機，正是台灣人才危機的縮影。

中研院院士2016年起新增工程科學組，4組最高可選出40名院士，但除了上屆（2024年），每屆新科院士都在20、21人間徘徊，本屆更跌至19名。中研院院士是台灣學術人才的金字塔頂端，院士的斷層危機，顯示台灣人才問題已從底端升高到頂端。

中研院院士多半具國際地位、提出具開創性和對人類福祉有益的研究。在此次院士會議的專題討論中，國科會主委吳誠文和教育部長鄭英耀對台灣的人才與研究困境提出觀察。吳誠文表示，台灣研究生態有「結構性困境」，習慣以量化指標衡量學術與科研成果，研發成果多止步於論文發表，也缺乏具開創性的研究。而政府的法令規章、財會制度「依然停留在南京政府時代」，雖強調學術自由，學界卻存在「沒政府支援就活不下去」的荒謬現象，產業資源也無法順利進入學術界。

鄭英耀則認為，台灣的大學存在「追求小確幸」的文化氛圍。教育部已鬆綁法令，大學卻還是訂習慣定量化指標，但「開創性研究必須容忍犯錯和冒險」，而非盲目追求數字。

在過去的留學熱年代，造就一批在歐美名校留學、教書，享有國際地位的台灣學者。但隨著留學熱消失，具備國際學術聲望的候選人庫嚴重萎縮，而本土人才面臨高教出路少、薪資低等問題，留在學術界的意願大幅降低。台灣半導體產業在世界居領先地位，但也導致相關人才都從學術界跑去產業發展。

本世紀初的「矽導計畫」，政府透過增加晶片系統相關領域的教授員額，重點延攬具備晶片系統設計專長的海外學者回台任教，並與產業接軌，吳誠文形容此一計畫像「原子彈」一樣爆發驚人的能量。這批返國服務的國際級菁英，讓學子不必出國便能「國際化」，為台灣培養出半導體產業的扎實人才。但如今他們已陸續退休，學術能量正在蒸發中。政府在享受「晶片之島」的光芒時，也別忘了想想，打造下一個輝煌世代的師資和人才在哪裡？