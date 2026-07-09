巴威強颱來勢洶洶…金廈、金泉小三通10日全面停航

強烈颱風巴威持續逼近台灣，金門海上交通率先受到衝擊，金泉小三通航線自今日上午停航；明日則擴大為金廈、金泉兩條航線全天停航，不少旅客聞訊趕緊衝碼頭搶搭船班。記者蔡家蓁／攝影

強烈颱風巴威持續逼近台灣，首當其衝的金門海上交通率先受到衝擊。依金門縣港務處小三通天候影響停航機制，金泉小三通航線自今日上午11時10分起即因船舶避台作業停止航行；明（10）日則擴大為金廈、金泉兩條航線全天停航，提醒往返兩岸的旅客要多注意。

中央氣象署今天指出，強颱巴威今天凌晨2時中心位置約在鵝鑾鼻東南東方1140公里處，以每小時13公里速度，向西北進行。中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，7級風平均暴風半徑380公里，10級風平均暴風半徑180公里。

最新預報顯示，巴威暴風圈侵襲金門機率已由原先38％提高至52％，明日晚間起金門將逐步受到外圍環流影響，風雨明顯增強，11日至12日影響最為顯著。

金門縣港務處表示，受巴威颱風影響，小三通客運採取預防性停航措施，今日金門至泉州石井航線自上午11時10分起全日停航；明日金門往返廈門五通及泉州石井兩條航線均全天停航。港務處提醒，旅客出發前務必先向船公司確認最新船班資訊，以免影響行程。

金門氣象站指出，今日仍以晴時多雲、高溫炎熱天氣為主，風向將由偏南風逐漸轉為東北風；明日白天仍有高溫炎熱天氣，甚至有發生「焚風」的機會，但隨著颱風接近，晚間起風勢將快速增強。

預估11日至12日白天受巴威及外圍環流影響，金門將出現陰天至多雲、短暫陣雨或雷雨，並伴隨明顯強風及局部大雨，天氣相當不穩定。12日晚間至14日颱風逐漸遠離，但環境水氣仍多，仍有局部短暫陣雨或雷雨；15日水氣依舊偏多，降雨機率仍高。

氣象單位提醒，10日前天氣仍適合安排戶外活動，但須注意高溫及防曬補水；10日晚間起至颱風警報解除前，應避免非必要外出，尤其沿海、空曠地區風勢將明顯增強。另13日、14日適逢年度大潮，沿海低窪地區須留意積淹水風險，民眾也應避免前往海岸及潮間帶活動。

金門氣象站指出，今日仍以晴時多雲、高溫炎熱天氣為主，風向將由偏南風逐漸轉為東北風；明日白天仍有高溫炎熱天氣，甚至有發生「焚風」的機會，但隨著颱風接近，晚間起風勢將快速增強。圖／金門氣象站提供