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南韓電商Musinsa進軍台灣…5年要開15家門市

編譯季晶晶／綜合外電
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南韓時尚電商平台Musinsa正式進軍台灣。示意圖。（路透）
南韓時尚電商平台Musinsa正式進軍台灣。示意圖。（路透）

南韓時尚電商平台Musinsa正式進軍台灣。該公司周三宣布，台灣子公司已於周二成立，規劃未來五年在台開設15家門市。

根據數據，2023年至2025年間，台灣消費者透過Musinsa全球官網的消費金額，年均成長率超過一倍；去年，台灣消費者更名列Musinsa南韓實體門市外籍訪客前三大來源。這顯示台灣已成為該平台最重要的海外市場之一。

Musinsa表示，成立台灣子公司是強化全球布局的重要一步，將運用數據驅動的平台能力，以及線上線下整合的零售模式，協助更多南韓時尚品牌拓展海外市場。

根據規劃，首波展店將以自有品牌Standard為主。為精準掌握在地消費習慣，該公司已組成專責團隊，針對主要商圈的人流與消費者行為進行分析，作為展店選址依據。

台灣子公司是Musinsa繼日本與中國之後成立的第三個海外分支機構。

在中國市場，Musinsa目前設有四家Standard門市及一家複合品牌店，今年4月才於杭州開設最新據點，目標2030年前展店逾100家，年營收達1兆韓元（約7.2億美元）。

日本也是Musinsa海外布局重點。該公司已進駐當地大型時尚電商平台Zozotown，並透過與南韓服飾品牌Matin Kim合作，持續拓展當地實體通路。

精華 FAQ

  • Musinsa已成立台灣子公司，並規劃未來5年在台灣開設15家門市。首波展店將以自有品牌Standard為主，作為進入台灣實體零售市場的主要布局。

  • 因為2023年至2025年間，台灣消費者透過Musinsa全球官網的消費金額年均成長率超過1倍，去年也名列南韓實體門市外籍訪客前三大來源，顯示需求很強。

  • 台灣子公司是Musinsa繼日本與中國後成立的第3個海外分支，代表其全球化加速推進。公司也希望透過線上線下整合模式，協助更多南韓時尚品牌拓展海外市場。

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