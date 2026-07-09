台灣受颱風巴威影響 各航空公司取消10-11日多數航班

受颱風巴威進逼影響，截至今天晚間11時，各家航空公司紛紛宣布10日及11日的航班異動，呼籲這兩天要搭機的旅客留意航班資訊。聯合報系資料照

受颱風巴威進逼影響，截至今天晚間11時，各家航空公司紛紛宣布10日及11日的航班異動，呼籲這兩天要搭機的旅客留意航班資訊。

根據中央氣象署觀測，颱風巴威今天下午5時的中心位置在北緯19.0度，東經128.6度，即在鵝鑾鼻的東南東方約870公里。

●長榮航空取消多數航班

截至今天晚間11時止，各家航空公司陸續宣布10日及11日的航班異動，長榮航空表示，7月10日BR012桃園-洛杉磯 、BR018桃園-舊金山 、BR056桃園-芝加哥 都取消，其他包括7月10日晚間6時後至7月11日深夜24時桃園機場和松山機場起降航班取消；此外，高雄機場起降航班從7月10日下午3時後至7月11日深夜24時航班都取消。

●台灣虎航部分航班取消、提前或延後

台灣虎航表示，取消航班包括明天IT281/IT202/IT203/IT201台灣往返東京成田； IT792/IT729/IT230/IT231/IT288/IT289/IT232/IT233 台灣往返沖繩那霸；IT262/IT263/IT215 台灣往返岡山；IT270/IT271/IT720/IT721 台灣往返福岡；IT794/IT795/IT766/IT767 台灣往返熊本；IT606/IT607/IT662/IT663/IT670/IT633台灣往返韓國；IT228/IT229 桃園往返新潟；IT724/IT725 桃園往返米子；IT736/IT737 桃園往返石垣島；IT285/IT211/IT213 大阪關西前往台灣；IT237/IT235 北海道前往台灣；IT209/IT779 名古屋前往台灣；IT552 峴港前往桃園。

提前航班包括IT212 桃園前往大阪關西；IT602 桃園前往首爾仁川；IT778 台中前往名古屋；IT551 桃園前往峴港。

至於IT752桃園前往福島，及IT753福島前往桃園，將延誤至7月12日執行。

●星宇航空航班異動

星宇航空表示，7月9日至12日航班有異動、改時或取消狀況，星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。

●新加坡航空、泰越捷航空、國泰航空取消航班

新加坡航空指出，7月11日台北飛往新加坡SQ877及SQ879航班取消。泰越捷航空指出，7月9日VZ570曼谷前往桃園；7月10日VZ570桃園前往札幌、VZ571札幌前往桃園、VZ571桃園前往曼谷取消；7月10日及7月11日VZ571桃園前往曼谷、VZ568桃園前往沖繩、VZ569沖繩前往桃園、VZ569桃園前往曼谷、VZ566曼谷前往桃園、VZ566桃園前往大阪、VZ567大阪前往桃園、VZ567桃園前往曼谷都取消。

國泰航空指出，明天CX402/464/408 香港飛台北取消、CX448 香港飛高雄取消CX479/469 台北飛香港取消；7月11日全日香港飛台北取消、全日香港飛高雄取消、全日台北飛香港取消、全日高雄飛香港取消、台北飛東京成田/大阪/名古屋取消、東京成田/大阪/名古屋飛台北取消；12日CX407 台北飛香港取消及CX449 高雄飛香港取消。

●國內線航班取消狀況

國內線部分，立榮航空表示，7月10日早上10時後，松山、台中出發往返馬祖航班取消；中午12時後，松山、台中出發往返澎湖、金門航班取消；下午2時後，嘉義、台南、高雄出發往返澎湖、金門航班取消；松山往返花蓮、台東航班全日取消；7月11日，立榮航空國內線航班全日取消。

華信航空表示，7月10日上午加開松山-金門航班AE2063/AE2064/AE2065/AE2067 共4架次；加開高雄-澎湖航班AE337/338 2架次。松山、台中出發午後航班取消、高雄出發下午2時後航班取消；松山、高雄往返南竿全日取消。7月11日國內線航班全日取消。