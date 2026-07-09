國民黨立委萬美玲之子佀廣洋道歉 萬警告造謠就司法處理

國民黨立委萬美玲（右）接受廣播節目「千秋萬事」專訪。（圖／取自中廣新聞網YouTube頻道）

國民黨 立委萬美玲之子佀廣洋因過往校園霸凌等爭議事件公開道歉，萬美玲今天表示，佀廣洋已經道歉，若還有網友造謠攻擊，就由司法處理。

萬美玲今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對佀廣洋霸凌爭議時，她表示，她比較少接觸網路，今年3月、4月才知道有這件事。知道這件事情後，她用最嚴格的態度把孩子叫來問怎麼回事。當時網路上沸沸揚揚的有兩件事，年代有點久遠，最遠是5歲幼兒園發生的事，對方指控佀廣洋用白膠塗他頭髮。雖然時間很遙遠，但他們還是拿出最負責任的態度。

面對外界質疑佀廣洋兵役問題，萬美玲說，佀廣洋從小比較胖，兵役體檢120公斤，體位沒辦法當兵，這次也被拿出來擴大攻擊，她不意外，因為在網路上面已經失控。

萬美玲表示，佀廣洋目前狀態調整得還不錯。在大罷免後，她希望整個社會能夠回歸理性。她衷心希望，在這次事件中，孩子把心聲說出來、佀廣洋也鄭重道歉，即便當時他們不知情，但孩子的情緒，始終是他們最重視的。

對於毒油風暴事件，萬美玲表示，這件事很嚴重，中央在整件事情的處理很鬆散，責任不夠，也看到各部會的聯繫不及格。衛福部知道這件事情後，下架的不明，範圍公布也不清楚，教育部有校園食材登入系統，可以去勾稽，如果衛福部那時候把資訊交給教育部，讓他們趕快勾稽，事情就能及早解決。