矢板明夫：面對中共暴力若退一步就是萬丈深淵

印太戰略智庫執行長矢板明夫(中)日前遭中國人士襲擊，今天出席記者會說明。(記者邱書昱／攝影)

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前遭中國人士襲擊，信民協會今早召開聲援記者會，矢板明夫、聯電創辦人曹興誠 等人皆出席，負責治療的牙醫史書華也談及傷勢，所幸牙齒無需植牙。矢板明夫致詞表示，類似的攻擊事件若在台灣成功，那很可能會被複製第二次、第三次。

矢板明夫表示，感謝大家慰問，傷勢正在逐步恢復當中，也感謝台中警察局第六分局，在案發後迅速逮捕兇嫌並偵辦。而整起事件並非個人遇襲，他和兇嫌素昧平生，對方花了這麼大的時間和精力來台灣圍打他一拳，若依照中共 所說「出於義憤」，這在國際上很難解釋。

他稱這類人是「快閃打手」，這群具有暴力犯罪的經歷，通過迅速入境、迅速犯案、迅速離境，而真正的策劃者躲在幕後。如果這種模式在台灣能夠成功，那麼很可能被複製第二次、第三次，「今天被攻擊是我，明天可能是媒體人、學者、政治人物。」

矢板明夫說，從香港經驗來看，言論自由不是一夜之間消失的，而是在一次次的暴力、威脅當中，一步步被侵蝕掉的。他細數香港著名的媒體人梁天偉、廣播主持人鄭經翰、「陽光時務週刊」出版人陳平、「蘋果日報」創辦人黎智英，都是因為批評中共所以受到了襲擊。

矢板明夫說，特別是劉進圖案，當時香港警察給的結論就是說，這是典型的黑社會的犯案手段，並不是為了殺人，而是為了警告。「如果我們面對這種威脅後退一步，其實呢，就可能是萬丈深淵。」

他引用一句香港「明報」前總編輯劉進圖被襲擊之後，所寫的兩句詩「真理在胸筆在手，無私無畏即自由。」

曹興誠致詞說，今天若不出來聲援，明天被打、全台灣人被打時，誰來聲援我們？他更舉例，2022年美國南加州發生教會槍擊案。

他批評，中國共產黨是以大欺小、強凌弱的爬蟲社會，不尊重人權、不允許人有自由。而台灣則是飛鳥社會，在全天下都能築巢，沒有地盤主義，「爬蟲社會怎麼談民族復興。」

此外，牙醫史書華也出席提到矢板明夫傷勢，嘴唇有2.5公分的撕裂傷、牙周韌帶、齒槽骨發炎、牙齒上面有裂痕，至於牙髓神經是否受損要持續觀察，所幸不用到植牙，經過處理後可以吃點東西。他強調，若今天不站出來「明天沈默是矢板，那沈默就是台灣人。」

聯電創辦人曹興誠(中)出席記者會。(記者邱書昱／攝影)