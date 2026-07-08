三中案纏訟8年落幕 馬英九獲無罪確定、蔡正元再判6月刑定讞

前總統馬英九。(聯合報資料照片)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 馬英九涉三中案經8年纏訟，最高法院駁回上訴確定無罪。

馬英九涉三中案經8年纏訟，最高法院駁回上訴確定無罪。 重點二： 蔡正元涉業務侵占判3年6月定讞，另6月刑也遭駁回確定。

蔡正元涉業務侵占判3年6月定讞，另6月刑也遭駁回確定。 重點三：同案張哲琛、汪海清及洪菱霙、洪信行等人皆獲無罪確定。

前總統馬英九 被控擔任國民黨 黨主席期間賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元(台幣，下同，約2.2億美元)，檢方依違反證券交易法等罪嫌起訴馬等人，一、二審均判決馬英九無罪。檢方提上訴，最高法院今(8)駁回上訴，全案確定。

同案被告前中投董事長張哲琛、總經理汪海清、前立委蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行，一、二審也獲判無罪，檢方上訴，也被最高法院駁回確定。

至於全案唯一有罪被告蔡正元，犯刑法業務侵占罪二審判刑3年6月定讞，他已入監服刑；另犯商業會計法不為記錄致生不實罪部分，一、二審均判6月得易科罰金之刑，蔡提上訴，最高法院判決駁回定讞。

廣電三法2003年12月9日立法院三讀修正，黨政軍退出媒體的期限為2005年12月26日。時任國民黨副秘書長的張哲琛表示，黨營事業華夏公司出售持有中視、中廣、中影「三中」股權，與買家中國時報團隊簽約，成交價包含50億負債，金額超過90億。

2006年11月24日，時任民進黨主席的游錫堃與立法院黨團總召集人柯建銘等人開記者會，批評國民黨「賤賣三中」，質疑脫產內幕重重，告發馬英九等人涉嫌背信、侵占。最高檢察署特偵組經過9年偵查，認為買方除支付40億元購買三中的控股公司華夏公司，還要承接華夏53億元的債務，股權交易在鑑價合理範圍內，2014年8月以「查無不法」簽結。

台北地檢署2016年8月接獲告發，指蔡正元侵吞中影1億7千萬資產，翌年行政院不當黨產處理委員會也認為中影交易案有諸多疑點而告發，北檢發動偵查，衍生新的「三中案」。

北檢認為馬英九涉嫌賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，讓國民黨損失72億餘元，2018年7月10日起訴馬等6人。北檢指馬、張、汪3人相互推諉，機關用盡，力謀脫罪，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。檢方共起訴5個犯罪事實，包括馬英九、張哲琛與汪海清涉及的華夏股權交易、中視股權交易、出售舊中央黨部大樓及中影股權交易、中廣股權交易案，以及蔡正元、洪菱霙夫妻及洪父洪信行所涉的侵占公款及洗錢案。