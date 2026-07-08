國台辦批評谷立言 學者：北京過度放大解釋

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前對台灣無人機產業的發言成為中國國台辦今天記者會抨擊焦點。學者認為，北京維持一貫的「台灣紅線」立場，不過有些過度放大解釋。(路透)

美國在台協會（AIT ）處長谷立言 日前對台灣無人機產業的發言成為中國國台辦今天記者會抨擊焦點。學者認為，北京維持一貫的「台灣紅線」立場，不過有些過度放大解釋。

谷立言2日出席台中市政府與美國在台協會（AIT）合辦的「無人載具產業與海外商機論壇」時表示，無人機領域有機會邁向白金時代。台灣具備人才、技術、製造與投資資本，應把握機會投資，將台灣變成充滿無人機的「蜂巢」能有效嚇阻衝突，美國已準備成為實現這個願景的夥伴。

中國國台辦發言人陳斌華今天以一連串負面言語抨擊谷立言，並要美方「有關機構和人員停止散布『錯誤言論』」。陳斌華聲稱，一段時間以來，谷立言「一再在台海興風作浪」，「散布所謂『無前提對話』謬論」；「持續散布『豪豬』言論、炮製『蜂巢』概念」。

成功大學政治學系教授王宏仁對中央社表示，谷立言的發言在北京看來「是敏感的」，引起北京對於美國幫助台灣軍事化的質疑，於是維持一貫的「台灣紅線」立場，透過中國國台辦記者會警告美國，「任何東西我都有注意到」。

王宏仁認為，北京透過記者會大加批評谷立言的動作有些「過度放大解釋」，谷立言出席台中無人機產業商機論壇與致詞，目前看起來還是偏向於外交性支持，算是正常的、一般的台美互動。

王宏仁推估，北京跳腳原因在於，台灣無人機產業確實有一定的成熟度，北京擔憂台美在無人機領域有進一步的合作與突破；北京也不樂見台美對國際釋出「台灣自我保護能力有一定成果」訊息，不願見到谷立言的發言帶有公開背書意味。

陳斌華又聲稱，谷立言的言行違背了美國總統川普所作的嚴肅表態，破壞台海和平穩定，企圖把中美關係和兩岸關係引向十分危險的方向。美方有關機構和人員應停止散布「錯誤言論」，停止向台獨分裂勢力發出「錯誤信號」。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南對中央社解析，中共不希望台灣擁有自我防衛武器，所以在AIT提及相關議題時，北京的反應特別大；其實不管有沒有AIT的發言，台灣本就應該具備自我防衛能力，這是台灣應該走的發展方向。

洪耀南認為，中共透過國台辦記者會批評AIT，目標似乎是美國，其實主要警告對象還是台灣，表達對於台灣發展自我防衛能力的不滿。

5月中旬「川習會」後，谷立言接受中央社書面專訪表示，川習會後美國對台政策不變，且非常重視藉由強化台灣自我防衛能力重建台海平衡，關於對台軍售也已向中方表達美國立場；美國歡迎賴總統重申維持兩岸現狀，希望北京不設前提與台灣民選領袖交流。