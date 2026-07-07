台同志導演借弟精子生子 喊：平權路很長

曾睿琁(左起)、洪千涵、洪唯堯出席第二屆台北戲劇獎。（記者沈昱嘉／攝影）

第二屆台北戲劇獎典禮6日盛大登場，洪千涵、洪唯堯、曾睿琁以「FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物」拿下最佳導演獎、最佳獨立精神獎，其中洪千涵挺著八個月孕肚、穿著已故父親的西裝出席典禮，三人真實生活的糾葛更是戲劇化，成了全場焦點。

洪千涵、曾睿琁與洪唯堯表示，評審很勇敢給他們這個獎，「我們很誠實面對彼此，謝謝評審肯定我們的創作形式。」

本報系聯合報報導，洪千涵與曾睿琁是「妻妻」關係，兩人2022年結婚，但為了養育後代想到「借精生子」，於是取曾睿琁的卵子，向弟弟洪唯堯借精，放進洪千涵子宮孕育，如今即將迎來新生命，洪千涵表示，預產期在8月底，是一名男寶寶，但孩子名字還沒取，直呼要等出生時間，「還是想算命一下。」

洪千涵也激動表示，「我們是台灣人，我們平權之路還要再走，但是我很感謝我們可以說出我們的不公平，然後我們還有很長很長的路，謝謝。」至於寶寶算是作品「FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物」的延續？曾睿琁表示：「整個作品花四年，我們從家人關係到決定要生小孩，生命跟作品是並行前進。」

洪千涵借弟弟精子生子，雖其卵子由妻子曾睿琁提供，但其中的倫理與法律問題引發外界討論，據「NOWnews今日新聞」報導，律師余韋德表示，洪千涵雖懷孕、生產，但胚胎並非由自己的卵子與弟弟的精子結合，因此從醫學及生物學角度來看，「姊姊與弟弟之間並沒有生殖細胞的結合」，不屬於一般認知上的亂倫。

余韋德表示，若整個人工生殖程序是在台灣進行，則可能涉及「人工生殖法」相關限制；換句話說，若受術者指定由「弟弟」提供精子，在台灣由醫療機構協助完成人工生殖，依法可能違反現行「人工生殖法」規定。

據報導，洪千涵與妻子透露，是在國外完成人工受孕，因此並沒有違法的問題。而據台灣「人工生殖法」第13條規定，醫療機構不得依受術夫妻要求，使用特定人捐贈的生殖細胞；若違反規定，依同法第32條，可處新台幣20萬元（約6279美元）以上、100萬元以下罰鍰。